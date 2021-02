Les deux représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l'ES Sétif et la JS Kabylie en l'occurrence, qui restent sur une victoire chacune lors de la 12e journée de la Ligue 1, sont désormais concentrés sur leur prochain match en déplacement pour le compte du 2e Tour préliminaire additionnel de la coupe de la Confédération africaine de football (8es de finale bis) prévu le 14 du mois en cours. Ainsi, l'ES Sétif sera opposée aux Ghanéens d'Ashante Kotoko, alors que la JS Kabylie sera opposée au Stade malien. Les deux équipes algériennes connaissent une bonne ambiance, puisque l'Entente de Sétif vient de conforter sa place de leader de la Ligue 1 avec sa 8e victoire en 12 matchs après avoir sévèrement battu le MC Oran, samedi dernier (4-1). Au même moment, la JS Kabylie est allée s'imposer à Alger face au NA Hussein Dey (2-0) pour enregistrer sa 6e victoire en 12 matchs avant de se hisser à la 2e place en compagnie de l'O Médéa avec un total de 21 points chacun. Ceci, avant le déplacement des Médéens, hier, chez la JSM Skikda. L'ES Sétif n'a pas raté l'occasion de conforter sa position de leader du championnat de Ligue 1, en battant largement le MC Oran (4-1) samedi dernier. Les attaquants sétifiens planent, désormais, sur la compétition, en attendant la mise à jour définitive des matchs en retard. A l'issue du match gagné face au MCO, le coach de l'Entente, le Tunisien El Kouki a indiqué: «Notre victoire est amplement méritée. On a eu affaire à une bonne équipe du MCO qui nous a posé des problèmes en première mi-temps.

Et les quelques rectificatifs effectués durant la mi-temps ont porté leurs fruits.» Dans la foulée, le coach du leader du Championnat national évoque le prochain déplacement de son équipe au Ghana en affirmant: «Je pense que cette victoire contre le MC Oran va nous permettre de préparer au mieux notre prochaine sortie continentale de la coupe de la Confédération africaine de football contre l'Ashanti Kotoko.» Saisissant l'occasion, El Kouki déclare que «la coupe de la CAF est une autre paire de manches». «J'ai même fait remarquer aux joueurs que la coupe de la CAF n'a rien à voir avec le Championnat national. J'ai déjà une idée sur cette équipe ghanéenne que j'ai déjà affrontée par le passé. On est toujours en train d'étudier le jeu de cette équipe pour mettre toutes les chances de notre côté», a conclu l'entraîneur de l'Entente.

De son côté, la JS Kabylie a enregistré un joli succès à Alger devant le NA Hussein Dey (2-0). Un but par mi-temps (Benchaïra et Bensayah) ont suffi aux Canaris pour continuer leur belle ascension au classement général, au point de se retrouver, sans crier gare, dans le sillage immédiat du leader sétifien. À l'issue de ce match, le coach des Canaris, Denis Lavagne, s'est déclaré «très satisfait de la fraîcheur physique des joueurs», qui le rassure en prévision des prochains matchs, à commencer par ce déplacement au Mali. Pour Lavagne, «c'est un déplacement qu'on doit préparer avec l'objectif de revenir avec une partie de la qualification à la phase des poules». Le coach de la JSK ajoute que «le Stade malien est costaud physiquement». «Il faudra être prêt sur ce plan. On ira là-bas pour faire un bon résultat afin de faire un grand pas vers la qualification», a insisté le coach de la JS Kabylie. Ainsi donc les deux représentants algériens en coupe de la CAF, l'ESS et la JSK, joueront le match aller en déplacement, le 14 février, avant d'accueillir leurs adversaires une semaine plus tard, le 21 février.

À rappeler enfin que l'Entente s'est qualifiée sur tapis vert aux dépens des Tchadiens de Renaissance FC, alors que la JSK s'est imposée en aller et retour face aux Nigériens de l'US Gendarmerie nationale (aller: 2-1, retour: 2-0).