Les deux représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football, l'ES Sétif et la JS Kabylie, seront exemptés du tour préliminaire de l'épreuve, dont le tirage au sort se déroulera lundi à 11h00 (heures algériennes) à distance.

Outre les deux formations algériennes, 11 autres clubs ne seront pas concernés par les préliminaires et entreront en lice au premier tour. Il s'agit de l'ES Sahel (Tunisie), de Hilal Obeid (Soudan), de la RS Berkane (Maroc), de Pyramids (Egypte), du Ahly Tripoli (Libye), de San Pedro (Côte d'Ivoire), du GD HCB Songo (Mozambique), d'Orlando Pirates (Afrique du Sud), de l'ESAE FC (Bénin), de Motema Pembe (RD Congo) et de Kampala City (Ouganda).

En Ligue des champions, les deux clubs algériens en lice, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger, seront en revanche concernés par le tour préliminaire. La Confédération africaine de football (CAF) a exempté 10 clubs du tour préliminaire, à savoir l'ES Tunis (Tunisie), le TP Mazembe (RD Congo), l'AS Vita Club (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja Casablanca (Maroc), le WA Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), Sundowns (Afrique du Sud) et Primeiro de Agosto (Angola). Pour rappel, la finale de la Ligue des champions 2019-2020 se jouera le 27 novembre au stade Borj Al-Arab d'Alexandrie entre deux clubs égyptiens: Al-Ahly et le Zamalek.

La coupe de la Confédération a été remportée par les Marocains de Renaissance Berkane pour la première fois de leur histoire aux dépens de Pyramids d'Egypte (1-0). Par ailleurs, et concernant l'actualité de la CAF, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé la candidature de son ancien patron, Jacques Anouma, au poste de président de l'instance continentale, dont les élections se dérouleront le 12 mars prochain à Rabat. «La FIF a décidé d'accorder son parrainage à Jacques Anouma pour l'élection à la présidence de la CAF prévue en mars 2021.

La FIF souhaite à Jacques Anouma plein succès», indique un communiqué de l'instance ivoirienne. L'annonce de la candidature d'Anouma (68 ans) intervient quelques jours après la décision de l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad, de briguer un second mandat à la tête de l'instance continentale. Augustin Sidy Diallo, président sortant de la FIF, affirme dans ce communiqué que cette décision a été prise suite à des échanges avec Jacques Anouma.