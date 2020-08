Le conseil d'administration de l'ES Sétif en a appelé, jeudi dernier, à l'intervention du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «pour rétablir l'équipe dans ses droits, bafoués par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, le mercredi 29 juillet 2020» et ainsi pouvoir participer à la Ligue des champions. Dans une «lettre ouverte à Monsieur le président de la République», le président du conseil d'administration de l'ES Sétif, Azzedine Arab, estime qu'«en contradiction flagrante des règlements généraux régissant notre sport roi, le Bureau fédéral inverse, ce jour-là

(29 juillet, Ndlr), le classement, obligeant arbitrairement l'Entente, deuxième au classement, à disputer la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). «Le troisième, en l'occurrence le MC Alger, est, par le non-vouloir des responsables de la FAF, invité à prendre part à la Champion's League africaine (LDC)», indique la lettre de l'ESS au président de la République. Pour le conseil d'administration de l'ESS, «ne reposant sur aucun argument réglementaire, l'alibi présenté ne convainc personne» estime-t-il. En effet, le 29 juillet dernier, la BF avait annoncé que le MC Alger, 2e au classement final de la saison 2019-2020 de football, selon la règle d'indice des matchs joués et des points récoltés, prendra part à la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique, alors que l'ES Sétif (3e) jouera la coupe de la Confédération (CAF). «Le MCA et l'ESS ont terminé avec le même nombre de points 37 points, mais le club algérois a joué 21 matchs alors que l'Entente a disputé 22 rencontres. Pour départager les deux formations, il a été procédé à la division des points récoltés sur les matchs disputés», avait précisé la FAF. Le CA de l'ESS estime que le club sétifien «est une nouvelle fois victime d'une machination et d'un abus de pouvoir de la FAF faisant dans le favoritisme et le parti-pris», avant d'ajouter: «Notre club est injustement sanctionné pour son refus de cautionner les dernières décisions de l'instance dirigeante du football national.» De plus, les responsables sétifiens indiquent dans sa lettre au président de la République: «Sans l'apport d'une entreprise publique en mesure de régler ses innombrables et interminables problèmes financiers, l'Entente évoluant dans un stade ne répondant plus aux normes de la haute compétition, se replace en haut de la pyramide, grâce à l'abnégation de sa composante soutenue par son légendaire second souffle.» Le CA a conclu sa lettre au président ainsi: «Nous sollicitons, Monsieur le président, votre haute intervention pour mettre un terme à cette injustice et rétablir l'ESS dans ses droits.»

Par ailleurs, l'entraîneur tunisien de l'ESS, Nabil Kouki, a trouvé un «accord final» avec la direction pour prolonger son contrat de deux saisons.

«La direction a trouvé un accord final avec Kouki, ce dernier va prolonger dans les prochaines heures son bail pour deux saisons», indique l'Entente dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Kouki, qui avait rejoint Sétif au mois d'octobre 2019, en remplacement de Kheïreddine Madoui, est parvenu à redresser la barre en championnat, permettant à son équipe de réaliser une remontée spectaculaire au classement.