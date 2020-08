Les répercussions de la dernière décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne qui a donné gain de cause à l'USM Alger quant à son recours au sujet de son derby face au MC Alger continue de faire couler beaucoup d'encre. Après que la Ligue de football professionnel (LFP) a pris acte de la décision du TAS au sujet de la rencontre entre le MC Alger et l'USM Alger comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue 1; ce match ne s'étant pas joué en raison de l'absence de l'USMA sur le terrain, le jour de sa programmation le samedi 12 octobre 2019 au stade du 5-Juillet, la LFP a officialisé la 2e place au classement de la saison 2019-2020 pour le MCA et, du coup, leur droit de jouer la Champions League. Et c'est alors que le plus logiquement du monde, le conseil d'administration de l'ES Sétif (SSPA/Black Eagles) a décidé de réagir en décidant d'introduire un recours auprès des instances internationales. «Suite à la décision prise par la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP) de s'appuyer sur la règle d'indice de performance des points récoltés et des matchs disputés pour déterminer le classement final du Championnat national et après avoir confirmé notre équipe à la troisième place et l'avoir annoncée comme le représentant de l'Algérie dans la coupe de la CAF au lieu de la Ligue des champions, qui est vraiment considérée comme un projet, la direction du club annonce que tous les moyens légaux seront suivis pour rétablir les droits du club et en faire une question de principe, d'honneur et recourir aux instances internationales du football après que toutes les procédures légales ont été épuisées en Algérie», annonce le club sétifien dans un communiqué. «L'administration de l'ESS appelle les fidèles supporters du club à faire preuve de prudence et de calme et les droits de l'équipe seront défendus par des moyens pacifiques», a conclu le communiqué de l'administration sétifienne. Dans sa dernière publication sur le sujet, la LFP a rappelé au sujet du forfait de l'USMA pour le derby contre le MCA: «Suite à ce forfait, la commission de discipline de la LFP avait attribué le gain du match au MCA, tout en procédant à une défalcation de 3 points à l'autre club algérois, conformément à la réglementation régissant les forfaits.

À rappeler que l'USMA avait boycotté son derby contre le MCA en raison de sa programmation pendant une date FIFA. Après un premier recours rejeté par la commission fédérale de recours de la FAF, le TAS algérien avait confirmé la décision prononcée par la commission de discipline de la LFP. Les dirigeants de l'USMA ont eu recours en dernier lieu au TAS international qui a publié vendredi 28 août un communiqué dans lequel il a rendu le verdict qui annule le forfait.» La même source annonce alors qu'«en application de cette décision, la LFP procédera aux modifications du classement de la saison 2019-2020 qui entraîne le retrait des trois points attribués au MCA et l'annulation de la défalcation des trois points à l'USMA».

La LFP indique, par ailleurs, que ce classement a été établi aussi sur la base de la règle d'indice de performance des points récoltés et des matchs disputés décidée par la FAF.

La décision a été notifiée par courrier en date du 30 juillet 2020 suite à l'arrêt de la compétition. En d'autres termes et même après la décision du TAS de donner gain de cause à l'USMA, dans le nouveau classement et toujours avec le calcul par le procédé de l'indice, le MCA reste toujours deuxième et participera à la C1, l'ESS est troisième et jouera la coupe de la CAF alors que la JSK (4e) qui revendique une participation en coupe de la CAF devrait attendre la décision de la réunion prochaine des membres du Bureau fédéral pour être fixée sur son sort. Le seul changement dans ce nouveau classement est le fait que l'USMA remonte à la 6e place. À rappeler enfin que le titre de champion est revenu à titre exceptionnel au CRB, pour la 7e fois de son histoire, après la consultation écrite initiée par la FAF auprès des membres de l'assemblée générale, suite à la suspension définitive de la compétition, causée par la pandémie de coronavirus.