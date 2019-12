Au moment où le CRB a creusé l’écart à quatre points sur son dauphin le MC Alger, l’ES Sétif s’est donnée un gros bol d’air, en atomisant l’AS Aïn M’lila

(4-0), L’Aigle noir sétifien a profité de la réception du voisin AS Aïn M’lila pour reprendre de l’altitude, tout en y mettant la manière, puisqu’il a remporté un très large succès (4-0), grâce notamment à un doublé de l’attaquant malien Malick Touré (21’,32’). Akram Djahnit et Hossam-Eddine Ghacha ont donné plus d’ampleur au score. Un précieux succès qui permet à l’ESS de s’éloigner de la zone rouge et de se placer provisoirement à la 10e place du classement général, qu’il partage avec l’USM Alger, avec 14 points pour chaque club, sauf que les Rouge et Noir comptent trois matchs en moins.

Autre bonne opération ce samedi, celle du nouveau promu NC Magra, qui est allé ramener une précieuse victoire de son déplacement chez le NA Husseïn Dey (1-0), sur une réalisation de Nabil Ziani (48’). Quoique, malgré cette belle performance, le NCM reste premier relégable, a égalité de points avec son adversaire du jour, qui après une série de mauvais résultats se retrouve avant-dernier au classement général, avec seulement 12 unités au compteur.

Enfin, l’US Biskra s’est neutralisée à domicile avec les Criquets du CA Bordj Bou Arréridj (0-0), dans un match relativement serré e dans lequel les attaquants ont cruellement manqué d’efficacité devant le but. Les péripéties de cette 13e journée se poursuivront mardi, avec le déroulement du match JS Kabylie - MC Oran, prévu à partir de 16h00, et à huis clos, au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou.

De leur côté, les matchs Paradou AC - CS Constantine et ASO Chlef - USM Alger ont été reportés à des dates ultérieures en raison de la participation du PAC et de l’USMA aux différentes joutes continentales.

Résultats partiels

NA Husseïn Dey 0 - NC Magra 1

CR Belouizdad 1 - JS Saoura 0

USM Bel-Abbès 3 - MC Alger 1

ES Sétif 4 - AS Aïn M’lila 0

US Biskra 0 – CABB Arréridj 0

Mardi

JS Kabylie - MC Oran (16h, à huis clos)

à programmer

Paradou AC - CS Constantine

ASO Chlef - USM Alger