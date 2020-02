L'ES Sétif a enregistré, mardi dernier, son 4e succès de suite en championnat d'Algérie en s'imposant avec l'art et la manière devant l'USM Alger (3-1), en match comptant pour la 16e journée de Ligue 1 au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Les buts sétifiens ont été inscrits par Laribi (45'+1), Guacha (55') et Kendouci (58'), alors que Zouari (90'+3') a réduit le score pour l'USM Alger. Suite à cette victoire, l'ES Sétif, rejoint le MC Oran et CS Constantine à la 5e place du classement, avec un total de 23 points, alors que l'USM Alger occupe la 3e position en compagnie de la JS Kabylie avec 24 points. Cette nouvelle performance a incité les observateurs, les spécialistes et les fans de l'ES Sétif de voir un retour en force de la formation des Hauts-Plateaux, qui montre qu'il faudrait, certainement, compter avec elle pour le titre de champion, sinon au minimum une place qualificative pour une compétition internationale la saison prochaine. Ceci, sans oublier la coupe d'Algérie. Dans tout cela, l'on constate l'émergence de jeunes joueurs, qui tirent leur épingle du jeu et font parler d'eux. L'ESS a toujours formé des joueurs qui ont fait ses beaux jours, et voilà que le club revient à sa vocation initiale. Et là, force est de constater que l'équipe sétifienne évolue parfaitement bien depuis la venue du coach tunisien, Nabil Kouki, à la tête de la barre technique l'Aigle noir en octobre dernier, en remplacement de Kheïreddine Madoui, démissionnaire. Avant l'arrivée de Kouki, l'Entente peinait à aligner de bons résultats et l'instabilité a régné durant le début de la saison. Et il se trouve qu'avec le coach Kouki, le bilan est très positif avec quatre victoires dont trois à domicile, face à l'AS Aïn M'lila (4-0) et la JS Saoura (2-0) et l'USM Alger (3-1), alors qu'elle avait battu le MC Alger (2-1) au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Ceci sans oublier la qualification de l'Entente pour les 8es de finale de la coupe d'Algérie en déplacement face à l'AB Chelghoum-Laïd, pensionnaire de Division nationale amateur (5-1). Sur le plan des statistiques, les choses se sont nettement améliorées, notamment sur le plan offensif avec 25 buts en 16 matchs, soit la meilleure attaque du championnat en compagnie du MCA. La défense a encaissé 18 buts dont trois seulement dans les 4 derniers matchs. Une évolution, donc, bien palpable et remarquable. Avec sa position actuelle, à un point du podium et à 4 points seulement du leader, le CR Belouizdad, nul doute que le titre de champion d'Algérie pourrait bien être réalisé par cette redoutable formation, avec des joueurs bien expérimentés dans des matchs à gros enjeux. Encore faut-il aussi noter la stabilité que connaît l'administration de l'équipe depuis l'élection par les actionnaires de la SSPA/ESS, pour un nouveau mandat, du dirigeant algérien, Azzedine Arab, à la tête de la formation sétifienne. A l'issue du dernier match gagné face à l'USM Alger avec l'art et la manière, le coach Kouki a tenu à féliciter et, les fans de l'équipe et ses joueurs en déclarant, entre autres

«bravo aux joueurs et au public!». Le coach des «Aigles noirs» estime que «nous avons amplement mérité notre succès, car on était supérieur sur tous les plans». Et en se prolongeant sur la suite du parcours de son équipe cette saison, le coach tunisien de l'Entente de Sétif déclare que «c'est un succès qui va nous permettre de bien aborder cette deuxième partie de la saison et entrevoir nos prochaines sorties avec un moral au beau fixe».