L'ESS partira favorite dans son antre du 8-Mai 1945 face au MCO, dans un duel qui devrait, a priori, revenir aux locaux. Toutefois, les joueurs de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki devront se méfier d'une équipe qui voyage bien depuis le début de l'exercice. Le dauphin Olympique Médéa, véritable révélation de ce championnat avec une belle série de 8 matchs sans défaite, se rendra dans l'Est du pays pour affronter une équipe de la JSMS, dont la victoire est impérative. Pour sa part, le CRB, seule équipe encore invaincue, effectuera un déplacement périlleux à l'Ouest pour défier l'ASO, 3e meilleure équipe du championnat à domicile avec un bilan de 12 points pris sur 15 possibles. Quant à la JSS, qui partage la 3e position avec le Chabab, elle aura une belle occasion d'enchaîner un deuxième succès de rang à domicile, après celui réalisé face au MCA (1-0), en recevant la lanterne rouge CABBA. La JSK sera en appel à Alger pour croiser le fer avec le NAHD, en phase de redressement depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Billel Dziri. De son côté, l'ASAM aura à coeur de renouer avec la victoire en accueillant l'USMBA, après avoir aligné trois matchs nuls de suite, dont deux en dehors de ses bases. L'USB et le CSC s'affronteront du côté de la capitale des Ziban avec la particularité commune d'enregistrer l'arrivée de deux nouveaux coaches: Azzedine Aït Djoudi côté USB et Miloud Hamdi côté CSC. À Tlemcen, le WAT abordera son match à domicile face au PAC avec l'objectif de confirmer son réveil, puisque le nouveau promu reste sur une série de trois matchs sans défaite, dont deux victoires. Enfin, le premier relégable NCM n'aura pas droit à l'erreur en recevant un concurrent direct pour le maintien, le RCR. Cette 12e journée est tronquée du derby de la capitale entre l'USMA et le MCA, reporté à une date ultérieure.

Programme Aujourd’hui :

AS Aïn M’lila -USM Bel Abbès (14h30)

NA Hussein Dey -JS Kabylie (14h30)

ES Sétif -MC Oran (14h30)

NC Magra -RC Relizane (15h)

WA Tlemcen - Paradou AC (15h)

US Biskra -CS Constantine (15h)

Demain :

JSM Skikda -O Médéa (14h30)

ASO Chlef -CR Belouizdad (15h)

JS Saoura –CABB Arréridj (15h)

USM Alger -MC Alger (reporté)