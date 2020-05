Gianni Infantino a obtenu l'aval du congrès de la FIFA qui a adopté les nouveaux règlements devant régir la Coupe du monde des clubs à partir de sa 18e édition qui se déroulera en Chine en 2021.

A partir de cette édition, la compétition se tiendra désormais tous les quatre ans. Le nombre des équipes participantes passera de 8 à 24. Grâce à ces nouveaux règlements, l'Afrique sera désormais représentée par trois clubs et plus seulement le détenteur de la Ligue des champions.

Pour la première édition de cette compétition qui se jouera en 2021, deux des trois ambassadeurs de l'Afrique ont été déjà désignés. Il s'agit de l'Espérance Sportive de Tunis, vainqueur de l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions de la CAF. L'Espérance sera accompagnée par le Wydad de Casablanca, finaliste de la Ligue des champions 2019.

Le troisième club sera le vainqueur de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions de la CAF. Outre les 3 clubs de l'Afrique, il y aura 8 représentants pour l'Europe, 6 clubs viendront de la Conmebol, 3 de la zone Concacaf, 3 de l'Asie et le vainqueur du match de barrage entre le vainqueur de l'édition 2021 de la Ligue des Champions de l'OFC (Océanie) et le vainqueur de la dernière Chinese Super League 2021.