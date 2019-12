Eden Hazard est-il celui qui pourra faire oublier Cristiano Ronaldo ? C’est la question que tout le monde se pose au Real Madrid. Pour le moment, le Belge n’a pas totalement convaincu. Il n’a en effet trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise et délivré quatre passes décisives, en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Plus que ses prestations sur le terrain, ce serait plutôt son état de santé qui poserait problème. D’après les informations d’El Desmarque, on s’inquiéterait tout particulièrement pour Eden Hazard, au sein du Real Madrid. L’état musculaire du joueur interrogerait en interne, puisque selon le média espagnol certaines personnes au sein du club madrilène seraient persuadées que son actuelle blessure, contractée face au PSG le 26 novembre dernier (2-2), pourrait se révéler être plus grave que prévu. Pour rappel, le Belge a d’ores et déjà dû faire une croix sur le Clasico face au FC Barcelone, programmé pour le 18 décembre prochain.