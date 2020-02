Encore des points perdus dans les dernières minutes par le CR Belouizdad, leader du championnat. En déplacement chez l’US Biskra, le leader du championnat s’est incliné par la plus petite des marges sur un penalty de Hichem Mokhtar à la 90’+8. Un penalty rejoué, après avoir été raté une première fois, sur décision du juge de touche, ce qui a provoqué la colère des Belouizdadis. Des altercations entre joueurs des deux camps ont éclaté, à ce moment-là, avant que cela ne se poursuive dans les gradins. Ce résultat, qui permet aux Biskris de laisser la place de lanterne rouge au NA Hussein Dey, tenu en échec par l’USM Bel Abbès (1-1), met davantage de pression sur le CRB. Ce dernier voit ses concurrents directs dans la course au titre se rapprocher. La JSK, avec 32 points, est juste derrière dans la seconde loge, avant la rencontre entre les deux équipes samedi prochain à Alger. A la 3e marche du podium, se trouvent trois équipes, le MC Alger, l’ES Sétif et le CS Constantine, qui comptabilisent 30 points chacune. Les Mouloudéens ont, faut-il le rappeler, deux matchs en moins, ce qui fait qu’en cas de carton plein face à l’USM Alger et le Paradou AC, ils rejoindront le Chabab au classement. Les Sétifiens, qui reviennent en force, prouvent qu’il faudra compter sur eux, eux qui reviennent d’une maigre et précieuse victoire en déplacement chez le NC Magra (1-0). Les gars de l’antique Cirta, quant à eux, retrouvent leur meilleur niveau et enchaînent par une nouvelle victoire chez le CABB Arréridj (1-3). Ceci dit, le CRB se complique davantage la mission en perdant des points qui auront leur pesant d’or. Par rapport aux autres prétendants au sacre, le calendrier des protégés du coach français, Franck Dumas, n’est pas aussi favorable. Le technicien en question, qui ne cesse de s’attirer les critiques, sait pertinemment qu’il doit trouver au plus vite les solutions nécessaires pour remettre les choses sur les rails. Une réunion est programmée dans les heures à venir avec la direction du club pour situer là où ça ne marche vraiment pas. Charaf Eddine Amara, premier responsable du groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club, a convié les joueurs, membres du staff technique ainsi que le directeur sportif, Toufik Kourichi, pour une réunion d’urgence dans les heures à venir. Pour lui, c’est l’heure de tirer la sonnette d’alarme, avant qu’il ne soit trop tard.