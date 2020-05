Alors que la reprise des compétitions sportives en Algérie a été reportée à une date ultérieure en attendant la levée du confinement, la problématique des finances se complique davantage pour nos clubs. Il est important de rappeler que ni les gestionnaires des clubs ni la Ligue de football professionnel (LFP) ni même la Fédération algérienne de football (FAF) et encore moins le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n'ont apuré les dettes des clubs. Ceci d'une part. D'autre part, ces mêmes responsables n'ont vraiment pas pensé d'une manière rationnelle à régler cette histoire des conflits entre les joueurs et les différents staffs avec leurs propres équipes. Il n'y a qu'à voir le nombre des clubs que la FIFA menace d'interdire de recrutement et plus, pour s'en convaincre. Ceci dit, si ces deux cas pèsent déjà énormément sur la situation des clubs, l'avènement du coronavirus et le prolongement du confinement ajoutent aux gestionnaires d'autres soucis en matière de finances. Car aujourd'hui, il est très urgent de mettre en place, une «stratégie», «une feuille de route», un «mécanisme», une «directive» ou toute autre chose qu'on voudrait voir se concrétiser pour arriver à minimiser l'impact négatif du coronavirus sur les finances des clubs, dont les responsables sont les premiers fautifs concernant la situation de leurs clubs respectifs justement, montrant ainsi, leurs incapacités à régler les dettes de leurs clubs respectifs. On évoque souvent du côté des clubs et de la LFP de régler les problèmes des dettes et des litiges avec joueurs et staffs, avec l'argent des droits TV. Comme si cette somme suffirait à couvrir ces deux cas, qui s'accumulent de jour en jour. Encore faut-il faire remarquer qu'aujourd'hui, même l'EPTV est également touchée par cette pandémie sur le plan financier. De plus, aujourd'hui aussi, une autre problématique doit être réglée par les gestionnaires des clubs à savoir: comment continuer à payer des joueurs et au-tres staffs et fonctionnaires des clubs pendant cette période de confinement en l'absence d'entrées financières, y compris des sponsors et autres aides, à cause des répercussions négatives aussi bien économiques, commerciales que financières dues au coronavirus à l'échelle mondiale. La FIFA a envoyé une instruction aux clubs demandant aux gestionnaires de négocier avec les joueurs pour diminuer leurs salaires pendant la période de suspension des compétitions. Or, pour ce faire, et même s'il y avait accord verbal entre eux, il faut bien se réunir avec les joueurs. Et là, il ne s'agirait pas d'une réunion par vidéoconférence, mais de négocier sur des contrats et donc une réunion au sens réel du terme est obligatoire pour ce faire, car seul l'écrit est valable aux yeux de la loi et des règlements. C'est donc justement ce nouveau souci financier qu'il faut régler au plus vite par les gestionnaires des clubs. Mais, il se trouve que ces derniers ne sont même pas arrivés à payer les salaires de leurs joueurs et staffs qui datent d'ailleurs d'avant l'avènement du coronavirus. Et dire que ces dirigeants et responsables de ces mêmes clubs refusent qu'on les taxe de mauvais gestionnaires...