Jusqu’à aujourd’hui, une dizaine de matchs reste à programmer en raison de la participation de clubs compétitions internationales de la Confédération africaine de football (CAF) et de l’Union arabe de football (UAFA). Dans ce même ordre d’idées, et lors de la dernière réunion du Bureau fédéral (BF) tenue le 30 septembre 2019 dernier à Ouargla, où, justement, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar était absent, les membres de cette instance ont autorisé, « à titre exceptionnel », la LFP à programmer des matchs en retard de la Ligue 1 professionnelle lors de la prochaine date FIFA, mais en dehors des jours des rencontres de l’Equipe nationale, soit le jeudi 10 et le mardi 15 octobre 2019. A la FAF de préciser, par ailleurs, que « la LFP comptabilise

10 rencontres en retard à cause des matchs de nos clubs, sur le plan continental et régional, et des différentes sélections nationales ». Là, il est utile de faire observer que l’instance de la Ligue, chargée de la programmation des matchs, est bel et bien fautive, sauf pour les décisions prises en dehors de ses compétences. Et c’est, à titre d’exemple le cas des derniers changements de jeudi dernier. Là, la LFP a écrit sur son site ce qui suit : «La Ligue de football professionnel annonce que les matchs NAHD - ASM, JSK - ESS et PAC - CRB, programmés ce samedi 5 octobre, sont décalés au lendemain, dimanche 6 octobre sur les mêmes stades et avec les mêmes horaires sauf pour le match PAC - CRB qui débutera à 18h45. En revanche, les matchs de la catégorie Réserves sont maintenus à leur date initiale. La LFP indique que cette décision du report est indépendante de sa volonté.» Voilà qui est clair. Seulement, il faut aussi rappeler, au passage, que d’une part, les membres concernés par la programmation étaient au courant des dates des clubs algériens dans les différentes compétitions où ils sont engagés et devraient prendre toutes les dispositions voulues pour assurer une bonne programmation. D’autre part, et suite à la dernière demande des membres du Bureau fédéral de faire jouer les matchs retard durant la prochaine date FIFA, qui débutera dans une semaine, tout le monde sait qu’il est impossible de faire jouer tous les matchs retard durant cette courte période, ce qui laisse plusieurs questions en suspens.

De plus, il ne faut pas aussi oublier qu’il y a la prochaine élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain et des matchs pourraient bien être reportés en dehors des compétences de la LFP.

Le président Medouar a d’ailleurs appréhendé les problèmes de la programmation lors de la réunion du Bureau exécutif de la LFP, tenue le lundi 26 août 2019. A l’issue de cette réunion, la LFP a indiqué dans son compte rendu : « Le bureau a enregistré les bons débuts de la saison 2019-2020. Toutefois, le président de la LFP, appréhende quelque peu la suite de la programmation chargée de plusieurs rendez-vous internationaux des clubs et des sélections nationales, sans parler des données et des contraintes indépendantes de la Ligue. Medouar a indiqué qu’il est du devoir de la LFP de s’adapter à toutes les situations qui se présentent à elle, tout en ayant à l’esprit, que l’intérêt général prime sur toute autre considération.

« Un fait est certain, la LFP essayera de trouver les meilleures formules pour assurer un calendrier cohérent sans porter préjudice à aucun club. » Mais dans la pratique, il y a bel et bien un problème de programmation des matchs qui perdure…