En visite d’inspection à son secteur dans la wilaya de Annaba, le ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi l’occasion pour mettre en service le centre de regroupement des sports d’élite de Séraïdi. La structure sportive qui a connu de longues pauses et a, pour ne pas dire une traîné, vient, après une valse des budgets et des responsables…, enfin d’entrer en

service au bonheur du sport algérien. Implantée dans la station balnéaire de Séraidi, à plus de 800 m d’altitude sur les hauteurs de Annaba, la structure a bénéficié de plusieurs enveloppes financières pour sa réhabilitation. Les dernières dotations, remontant à 2012 et 2013, ont été évaluées à elles seules à 50 et 136 milliards de centimes. Ces financements ne sont pas parvenus à faire renaître le Creps de ses cendres. D’autres rallonges budgétaires lui avaient été affectées, donnant lieu à plusieurs échéances de remise en service, or en traînant, l’opération de réhabilitation a connu des retards dans sa réception. L’infrastructure sportive a, rappelons-le, subi une dégradation très avancée durant la tragédie nationale.

Baptisé au nom du moudjahid Ali Doudou, gardien de l’équipe historique du FLN, l’infrastructure est dotée de terrains naturels synthétiques, une piste d’athlétisme et de deux salles omnisports, elle compte également une piscine semi-olympique, 130 lits, des salles pédagogiques et de conférence, un amphithéâtre, un restaurant et une cafétéria. Ce centre n’a rien à envier à ceux d’autres pays, a estimé le ministre, qui a précisé qu’avec sa remise en service, « l’Algérie compte désormais cinq infrastructures du genre pour la préparation des équipes et des clubs sportifs de l’élite ». Bernaoui a estimé, dans ce sillage, que la renommée mondiale de l’ex-Creps est un avantage pour le sport algérien. « Il est souhaitable pour les Equipes nationales et ces clubs de se préparer avant l’entame de l’intersaison dans les infrastructures sportives nationales, que d’aller à l’étranger et de dépenser des devises fortes », a souligné le commis de l’Etat. Par ailleurs, Bernaoui a insisté sur la mise en exploitation immédiate de ce centre, dont l’équipement a nécessité 17 milliards de centimes et a besoin encore de 3 milliards de centimes pour sa clôture définitive. Dans l’élan de sa visite, le ministre a inspecté le chantier de réalisation d’une salle omnisports au chef-lieu de wilaya d’une capacité d’accueil de 3000 places pour un coût global de plus de 82 milliards de centimes.

La visite du ministre de la Jeunesse et des Sports traduit l’intérêt que porte l’Etat à ce secteur, en témoignent, comme l’a-t-il souligné, les fonds débloqués à cet effet. Dans ce sens et dans un point de presse, le commis de l’Etat a indiqué que, 26 milliards de dinars ont été alloués au profit des fédérations, clubs et associations sportives devant représenter l’Algérie à l’étranger. S’agissant de l’aménagement du stade du 19-Mai 1954 de Annaba, devant être l’un des stades accueillant des matchs de la coupe d’Afrique, prévue en Algérie «des contraintes administratives et d’autres en rapport avec des opérations de marchés sont à l’origine du retard de l’aménagement du stade», a expliqué Bernaoui.