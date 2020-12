Si Sergio Ramos et Karim Benzema restent incontournables au Real Madrid, Thibaut Courtois (28 ans, 19 matchs toutes compétitions cette saison) enchaîne lui aussi les performances de très haute volée avec le club de la capitale espagnole. Pourtant, le gardien n'est pas reconnu à sa juste valeur en Belgique selon son père.´´Je ne comprends pas comment mon fils ne fait pas partie des nommés pour les athlètes de l'année. Je pense qu'en Belgique, on ne respecte pas assez les grands sportifs. On préfère souligner quand ils perdent. Certains vous attendent au tournant. Il y a plus de positifs que de points négatifs. Donc nous sommes très prudents avec son image´´, a souligné Thierry Courtois pour le site de l'Avenir.