C'est l'actualité dominante ces jours-ci. Les Jeux méditerranéens 2021. Ces joutes devant se tenir à Oran l'année prochaine,continuent à constituer l'essentiel des débats locaux et hiérarchiques, à leur tête le président de la commission chargée de la sécurité de cet évènement au niveau du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Zerkerras Abdelkader. En substance, il dira qu'«Oran sera d'ici à juin 2021 la wilaya la plus développée à l'échelle nationale en matière de télésurveillance et ce, à l'occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens.» Sur sa lancée, il a ajouté «qu'un centre de commandement doté d'applications ultramodernes est en cours de réalisation dans la capitale de l'Ouest du pays». Ce n'est pas tout. En développant son sujet, il a souligné que «ce centre permettra une couverture efficace et de haute facture de toutes les zones de la ville et celles des périmètres des équipements sportifs destinés à accueillir les compétitions des JM». «Ce système de télésurveillance s'inspire également de l'expérience britannique», a-t-il précisé, affirmant qu'«une délégation algérienne s'était rendue à Londres pour justement s'imprégner du modèle du Royaume-Uni dans la gestion sécuritaire des évènements sportifs». Pour sa part, le représentant du ministère de l'Intérieur dira que «de nombreux points communs sont relevés dans l'approche des deux parties dans ce registre». Il a ajouté tout en mettant à la page «l'importance de ce séminaire qui permettra d'enrichir les connaissances des différents intervenants dans le processus de sécurisation des JM, afin de garantir la réussite de l'organisation de la manifestation sportive». L'intervenant a, au fur et à mesure, de son intervention insisté sur «la nécessité de doter les infrastructures sportives, en cours de réalisation à Oran, ou celles, en cours, de mise à niveau, de tous les équipements nécessaires pour la sécurisation des lieux». Sur le plan technique, l'expert britannique, Scott Wilson, vu sa longue expérience ayant été chargé de la sécurité lors de plusieurs évènements sportifs dont les jeux Olympiques de Londres en 2012, ainsi que les jeux du Commonwealth en 2014, a focalisé son intervention sur la préparation poussée des différents intervenants dans l'opération de sécurisation des Jeux méditerranéens. Dans son intervention, il a estimé qu'il s'agit d'«un facteur essentiel garantissant la réussite de la manifestation sur le plan sécuritaire». La 19e édition des JM est programmée du 26 juin au 5 juillet 2021. C'est la deuxième fois que l'Algérie abrite cet évènement après avoir organisé, à Alger en 1975, la 7e édition. Les travaux de cette rencontre se poursuivent pour la seconde journée consécutive. À l'effet de réussir cet événement sportif de grande envergure, l'Etat algérien n'a pas manqué à «son devoir», en prenant en compte le montant financier devant être alloué à pas moins de 39 projets concernant différents secteurs qui ont été lancés à Oran. Un budget global de 644 millions de dollars a été débloqué en prévision de l'organisation dans cette ville en 2021 de la 19e édition des Jeux méditerranéens. C'est ce qu'a révélé le directeur général du comité d'organisation de cet événement, Salim Iles. Salim Iles a précisé que «pas moins de 350 millions de dollars ont été réservés pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation d'autres». L'ancien champion algérien en natation a mis en exergue l'importance de ce séminaire qui, a-t-il dit, «permet à la partie algérienne de s'inspirer de l'expérience britannique dans l'organisation des grands événements sportifs, à l'image des jeux Olympiques de 2012, organisés à Londres». Le directeur général du COJM est également revenu sur l'objectif recherché par l'Algérie à travers l'organisation de cette édition des Jeux méditerranéens, prévue du 26 juin au 5 juillet 2021. En ce sens, il a affirmé que «le pays entend notamment relever le défi de redonner à cet événement son lustre d'antan surtout qu'il s'agit de «mini-jeux olympiques». «Ce sera également une opportunité pour acquérir l'expérience requise en vue de postuler à l'organisation de manifestations sportives plus importantes à l'avenir», a-t-il souligné. Il a aussi relevé l'importance de l'héritage de ces jeux, représenté par cet acquis énorme en matière d'infrastructures sportives dont vont bénéficier les sportifs de la région grâce au déroulement des JM dans la capitale de l'Ouest du pays. «Il s'agit d'un atout très important devant contribuer grandement dans le processus du développement du sport algérien et l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes capables de hisser haut, dans un avenir proche, les couleurs nationales lors des grandes compétitions internationales», a-t-il précisé. Le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, a réitéré «la volonté et la détermination des pouvoirs publics à réussir cette 19ème édition des JM, tout en mettant en exergue les importants moyens financiers dégagés pour la réalisation de nouvelles infrastructures dans différents domaines et la mise à niveau d'autres».