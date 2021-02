Le MC Alger ne gagne plus depuis 3 matchs, dont le dernier à domicile où il a été tenu en échec par l'US Biskra (1-1), samedi dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Cela prive l'équipe drivée par Nabil Neghiz de reprendre la deuxième place au classement. Et cette situation ne plaît vraiment pas aux fans des Vert et Rouge, qui espèrent qu'en fin de saison leur équipe arrachera ne serait-ce qu'un titre, entre le championnat, la coupe d'Algérie ou la Ligue des champions, afin de bien commémorer son centenaire. Des supporters du Mouloudia fustigent le coach Neghiz qui, lui, estime qu'«il n'y a pas le feu en la demeure, le MCA n'est pas en crise». Or, les joueurs du MCA n'ont pu gagner le moindre match à domicile en 3 rendez-vous, dont le dernier, samedi face à l'USB. Pourtant ce sont les Vert et Rouge qui ont été les premiers à prendre l'avantage en première période grâce au but inscrit par l'Ivoirien Isla (35'). Mais, au fil du match et en particulier en fin de rencontre, les Biskris ont constaté le relâchement physique des Algérois et se sont donc rués vers les bois du gardien Salhi. Et c'est ainsi que les gars des Ziban ont pu remettre les pendules à l'heure dans le money-time grâce à Boukaroum, sur penalty (87'). Ce nul laisse le MCA à la 4e position (19 points), alors que l'USB perd une place et recule au 16e rang (10 points). Ce nul «inattendu» par les fans mouloudéens les a fait réagir avant de s'en prendre au coach Neghiz qu'ils accusent de ne pas savoir gérer son effectif pour un meilleur rendement. Mais, lui, répond en indiquant qu'«il y a un manque de motivation des joueurs...». Il a parlé d'argent. Mais, le coach du MCA a toujours le soutien de son président, Abdennacer Almas qui, d'ailleurs, va le convoquer pour une réunion d'urgence afin de s'expliquer avant le prochain match en déplacement à Béchar pour jouer contre la JS Saoura, mercredi prochain, en mise à jour du calendrier de la Ligue 1. Ceci, côté résultats techniques des Vert et Rouge, mais les fans du Doyen constatent également que rien ne va plus sur le plan administratif et de gestion. Le président du conseil d'administration, Almas a fait débarquer Mehdi Aizel. Cela s'est passé quelques semaines après la démission du porte-parole Sid Ali Aouf. Cette démission d'Aouf est suivie, par celle de l'autre membre du CA, Tahar Belkhiri, qui fait remarquer une marginalisation des membres dudit conseil. Belkhiri estime que «sans rentrer dans les détails, le moment est venu de laisser la place aux jeunes qui possèdent les compétences nécessaires». Anwar Bachta, le champion d'Afrique 1976 devait remettre sa démission hier, précisant: «Je refuse de rester car il n'y a ni projet ni politique claire.» Enfin, le directeur sportif, Abdellatif Bourayou, aussi, menace de quitter le navire MCA. Des joueurs qui attendent d'être payés au moment où des supporters se posent plusieurs questions dont celle de ne pas comprendre pourquoi la Sonatrach ne débloque pas encore l'argent, alors que les joueurs ont bien démarré la saison avant ces trois derniers matchs où ils n'ont pu aligner la moindre victoire. Ce sont donc plusieurs paramètres qui rentrent en jeu pour expliquer le passage à vide que traverse les Vert et Rouge en ce début de l'année 2021, censée être une des meilleures pour «offrir» aux fans un centenaire digne de ce club aussi historique que valeureux.