L’Equipe nationale de football, qui se trouve à pied d’œuvre dans la capitale botswanaise Gaborone, depuis vendredi soir, défiera la sélection locale sur la pelouse du National Stadium, ce soir, à partir de 20h dans une rencontre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2021 (groupe H). Revigorés par leur dernière large victoire, jeudi dernier, face à la Zambie (5-0) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les joueurs du coach Djamel Belmadi sont décidés à confirmer cette victoire, mais cette fois-ci en déplacement. Belmadi a décidé de rejoindre Gaborone 72 heures avant le match pour permettre aux joueurs de s’acclimater avec l’environnement du Botswana. Les Verts se sont entraînés samedi puis hier à l’heure du match sur la pelouse du stade où se déroulera la rencontre de ce soir. M’bolhi et ses coéquipiers ont, donc, bien pris connaissance de cette pelouse qui, selon des échos en provenance de Gaborone est dans un état catastrophique. Ce qui favoriserait les joueurs locaux, bien qu’ils ont, également l’habitude de jouer sur de meilleures pelouses que celle-ci, car leur majorité évolue hors du Botswana. Ceci dit, Belmadi a organisé une séance vidéo avec ses joueurs pour étudier le jeu de l’équipe botswanaise, drivée depuis le mois d’août dernier, par un autre Algérien, à savoir Adel Amrouche, un spécialiste des terrains africains.

La tâche des Verts s’annonce bien difficile devant cette jeune équipe botswanaise, dont la moyenne d’âge des joueurs n’est que de 24 ans, et qui revient d’un périlleux déplacement au Zimbabwe avec un précieux point du nul devant les Warriors (0-0). Les joueurs du coach Amrouche veulent bien confirmer ce bon résultat en déplacement en tentant de battre les champions d’Afrique du coach Belmadi. Les Verts, ont d’ailleurs de tout temps, été considérés comme un groupe à battre. Etre champions d’Afrique, justifierait encore plus d’être battu. Ce que compte réaliser Amrouche avec ses joueurs devant leur propre public. Or, il se trouve que les Verts de Belmadi ne craignent aucune sélection avec la très grande confiance qu’ils ont bien acquise sur différents terrains et qui leur permet, jusqu’à présent, d’être invincibles 17 matchs durant. Sur ce match en déplacement, Belmadi a déclaré qu’ « on ira au Botswana pour gagner », avant d’ajouter : « On va devoir jouer autrement. On m’a certifié que le terrain est injouable et cette partie est déjà pour le Botswana, on va donc jouer différemment dans la perspective de ramener les trois points. » Et sur le plan de l’effectif, Belmadi enregistre cette fois-ci l’absence qu’il a lui-même autorisée de deux de ses « capitaines » des Verts : Yacine Brahimi et Riayd Mahrez. Brahimi a été autorisé à ne pas jouer les deux matchs contre le Zambie et contre le Botswana alors que Mahrez a joué face à la Zambie, mais a été autorisé à ne pas jouer ce match en déplacement à Gaborone. Sur la demande des deux joueurs, Belmadi a été très compréhensif, car la justification de problème personnel est suffisante pour bien comprendre l’utilité de mettre les joueurs plus à l’aise. D’ailleurs, le coach des Verts a toujours pris ses précautions en sélection en prenant toujours des « couvertures » pour chaque poste. Ceci, sans oublier les différentes combinaisons qu’il pourrait effectuer, compte tenu de la polyvalence de certains de ses joueurs. Ce qui est le cas, à titre d’exemple d’un Delort, qui pourrait tenir sa place. De plus, avec le retour de Soudani, ce dernier pourrait bien remplacer Mahrez à gauche. Restons, donc, loin de toute spéculation et faisons confiance au coach Belmadi, qui connaît parfaitement ses joueurs et leurs capacités intrinsèques mieux que quiconque. Côté adverse, Adel Amrouche a effectué quelques changements dans l’effectif du Botswana dans la mesure où il a eu le courage d’exclure pas moins de 4 titulaires pour raison d’indiscipline. Ce qui constitue un véritable avertissement pour les autres.

D’autre part, les joueurs qu’il a convoqués pour remplacer ces titulaires vont redoubler d’efforts pour se montrer dignes de la confiance que le sélectionneur leur a faite. Et c’est ce qui fait qu’il faut bien redouter cette sélection botswanaise avec l’apport d’un technicien algérien qui connaît parfaitement les capacités de nos sélectionnés. Si sur le terrain la bataille se fait entre les joueurs, sur le banc ce serait « un match dans le match » avec la concurrence entre deux techniciens algériens dont la réputation est très bien établie sur les terrains africains. L’avantage théorique dans ce match va vers les champions d’Afrique en titre, mais il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Ce qu’a bien déclaré d’ailleurs le coach Belmadi avant de rejoindre Gaborone.