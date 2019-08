Les nageurs algériens engagés au Championnat arabe des jeunes (garçons et filles), disputé du 4 au 7 août à Casablanca (Maroc), ont réalisé des résultats « très satisfaisants », en décrochant une moisson de 90 médailles (35 or, 32 argent, 23 bronze), a assuré le directeur du développement et de la formation à la Fédération algérienne de la discipline, Lamine Benabderahmane. « Nos nageurs ont réalisé la meilleure participation algérienne aux joutes arabes des jeunes catégories (U13, U15 et U18), en dominant le tableau général des médailles avec un moisson de 90 breloques dont 35 en or, malgré la présence des meilleurs nageurs d’Egypte, de Tunisie et du Maroc », a déclaré Benabderahmane à l’APS. « L’Algérie a l’habitude de se distinguer au niveau arabe, mais les résultats obtenus lors de cette édition sont au-dessus de nos espérances, notamment, en U13 ou nos nageurs ont décroché beaucoup de médailles. Ces performances prouvent que nous avons des jeunes talents susceptibles de devenir des grands champions », a-t-il ajouté. La sélection nationale U13 a pris la première place du classement par équipes garçons avec 19 médailles (7 or, 6 argent, 6 bronze), devant le Liban (4 or, 3 argent, 3 bronze) et le Maroc (2 or, 4 argent, 5 bronze). Les nageuses de la sélection U15 se sont également distinguées en dominant la classement par équipes avec 25 médailles (13 or, 9 argent, 3 bronze), devant la Libye (4 or, 4 argent, 3 bronze) et le Maroc (1 or, 2 argent, 9 bronze). « Nous fondions beaucoup d’espoirs sur les sélections U15 (filles et garçons), qui ont confirmé leur statut après les résultats obtenus aux Championnats méditerranéens. Nos jeunes nageurs et nageuses sont considérés parmi les meilleurs nageurs africains », a souligné Benabderahmen. Outre les médailles remportées, les nageurs algériens ont également battu six records arabes dans plusieurs catégories d’âge. L’espoir de la natation algérienne, Abdellah Ardjoun, a amélioré deux records arabes dans la catégorie des moins de 18 ans (U18).

Les 100m et 200m dos avec des chronos respectifs de (55.89) et (2:03.54), établissant également un nouveau record d’Algérie sur le 100m dos. La nageuse Khansaa Belkacemi (U14), qui a décroché 3 titres arabes (400m 4 nages, 100m et 200m brasse), s’est également distinguée en battant le record du 200m brasse. Les trois autres records ont été réalisés dans les épreuves de relais, à savoir, le relais 4x100m 4 nages en U18 avec un temps de 3 minutes 48 secondes et 49 centièmes, le relais 4x100m 4 nages en U13 (4:22.85) et le relais mixte 4x100 nage libre (4:31.40).