C'est fini pour la sélection algérienne de handball dans le Championnat du monde, qui se poursuit en Egypte, après avoir bouclé sa participation par une défaite face à la Suisse (24-27), soit la cinquième de suite, après la première difficile victoire face au Maroc. Ceci, bien évidemment en attendant de connaître notre classement définitif qui se situera certainement dans la deuxième partie des 32 sélections participantes. Il faut, d'emblée, préciser que les joueurs ne sont, pour ainsi dire, pas du tout responsables de cette «catastrophe», une énième, doit-on même rappeler, puisque la sélection nationale a brillé par son absence lors des deux derniers tournois. La Fédération algérienne a une très grande part de responsabilité dans ces résultats en terre égyptienne.

Un sélectionneur qui n'est pas payé ainsi que les joueurs depuis belle lurette, une compétition nationale à l'arrêt depuis 10 mois et une très mauvaise préparation, sont autant de paramètres pouvant expliquer cette débâcle des joueurs du coach français Alain Portes. Les joueurs et leur staff sont, affirme-t-on à l'unanimité, à féliciter pour les efforts fournis, afin de tenter de faire de très bonnes prestations durant les

6 matchs disputées.

Contre la France, ce fut «le match référence» pour nos joueurs, qui ont donné une véritable leçon de «patriotisme» aux responsables de la FAH, qui doivent se remettre en question pour n'avoir pas fait le nécessaire pour les Verts, afin de les mettre dans de très bonnes conditions.

L'argument de la pandémie ne tient pas la route, dans la mesure où il est le même pour toutes les sélections.

Les Verts ont fait ce qu'il était possible de faire avec les moyens du bord, alors qu'ils n'ont eu que 4 matchs amicaux à la suite d'un stage et un tournoi en Pologne. Ainsi, lors de son dernier match, la sélection algérienne a concédé une nouvelle défaite, en s'inclinant dimanche au Caire face à la Suisse (24-27), à l'occasion de la 3e et dernière journée du tour principal (Gr. III). Au début de la rencontre, les Verts ont fait jeu égal avec les Helvétiques, jusqu'à la 9e minute de jeu qui a vu la Suisse prendre l'avantage pour la première fois (6-5). Les joueurs d'Alain Portes ont multiplié les fautes, ce qui a permis à la Suisse de creuser l'écart montrant bien sa suprématie, aidée par un manque d'efficacité flagrant des Algériens devant les buts.

Les coéquipiers d'Ayoub Abdi, meilleur marqueur algérien (6 buts), ont essayé de réduire l'écart lors des 10 dernières minutes, parvenant même à revenir à deux buts (26-24) lors de la 59e minute, mais les Suisses ont su préserver tranquillement leur avantage pour finir le match avec 3 buts d'écart (27-24).

C'est la cinquième défaite de suite du Sept algérien lors de ce tournoi mondial, après celles essuyées face à l'Islande (24-39), le Portugal (19-26), la France (26-29) et la Norvège (23-36), contre une seule victoire devant le Maroc (24-23). Portes a déclaré en fin de parcours que «la sélection algérienne a été victime d'un très mauvais tirage au sort qui l'a placé dans un groupe où figurent des ténors du handball mondial en dehors du Maroc, bien sûr avant de regretter l'absence de Chabour blessé».

Comme si l'Equipe nationale ne repose que sur un seul joueur alors que le handball est bel et bien une discipline collective. Il ne reste donc plus qu'à espérer la reprise des entraînements et des compétitions, en attendant les prochaines échéances.

Aux responsables de la FAH de provoquer le renouveau d'un Bureau fédéral, avec l'arrrivée d'un autre, capable de venir en aide à cette sélection à l'orée de plusieurs échéances à venir.

Il faudrait commencer par la reprise du service pour les Verts, lors du Tournoi de qualification olympique à Berlin avec l'Allemagne, la Slovénie et la Suède les 12, 13 et 14 mars.

Il s'agirait surtout de préparer la CAN-2022, les Jeux méditerranéens d'Oran décalés en été 2022, en attendant le prochain Mondial-2023 et la CAN-2024 à Alger, qualificative pour les JO de Paris 2024.

L'Egypte qualifiée pour les quarts

L'Egypte a composté son billet pour les quarts de finale du Mondial de handball aux dépens de la Slovénie, privée de plusieurs joueurs malades et éliminée après le match nul entre les deux nations (25-25) dimanche au Caire. Les Slovènes, privés au dernier moment de Dragan Gajic, Stas Skube, Blaz Blagotinsek, malades, avaient pris une bonne avance (15-10) avant de voir l'Egypte revenir dans le

second acte. Aidés par leur gardien Klemen Ferlin en feu (18 arrêts à 49%), ils se sont accrochés jusqu'au bout, remontant deux buts de retard dans la dernière minute, dont une égalisation à la dernière seconde par le Barcelonais Blaz Janc. Insuffisant, après une défaite face à la Russie au premier tour (31-25) et un précédent nul arraché face à la Suède (28-28) vendredi, pour passer devant l'Egypte au classement. Cette dernière sera accompagnée par la Suède ou la Russie qui s'affrontent dans la soirée. Le vainqueur sera qualifié, ou la Suède en cas de nul. Cette qualification confirme le retour au premier plan de l'Egypte, 8e du Mondial 2019 qui ne comptait pas de quarts de finale. Au tournant du millénaire, les Pharaons avaient rallié le stade des quarts sur 4 Mondiaux successifs, atteignant même le carré final en 2001 face à la France, pays-hôte et futur vainqueur.