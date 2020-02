La JS Kabylie affronte aujourd’hui au stade du 1er-Novembre à 16h l’ASO Chlef, pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1. Cette rencontre, qui intervient après un semi-échec face au PAC (0-0), sera d’une grande importance pour la suite de la compétition. Les Canaris n’ont plus le droit à l’erreur pour prétendre rester en course pour le titre. Aujourd’hui à Tizi Ouzou, les joueurs de Zelfani doivent impérativement arracher les trois points de la rencontre, qui s’annonce déjà très difficile. Aussi, pour parer à cette éventualité fâcheuse de la défaite ou du match nul, Zelfani sort ses jokers. En effet, cet après-midi, le technicien franco-tunisien de la JSK a fait savoir qu’il compte incorporer le Libyen Abdeslam Al Tubal et le Tunisien Darradji d’entrée de jeu. Les supporters auront, ainsi, donc à voir plus clair concernant ces joueurs, annoncés en grande pompe. L’attaque kabyle se retrouve, ainsi, renforcée afin d’arracher le maximum de points à domicile comme en déplacements si possible afin de rester collé au leader. Un leader que les Canaris affronteront sur son terrain lors de la prochaine journée. Les négociations avec le CRB seront serrées, car le vainqueur aura une avance surtout mentale sur son adversaire. Par ailleurs, le conflit qui oppose Mellal à ses détracteurs n’a connu qu’une trêve, car les hostilités ont repris quelques jours plus tard seulement. Cette fois, c’est le membre le plus influent du CSA Hanine Meftah qui sort sa grosse artillerie pour fustiger certains actionnaires ainsi que le président Cherif Mellal. Pour ce dernier, tous les membres de la SSPA/JSK, dont Malek Azlef, doivent démissionner et laisser place à d’autres investisseurs. Au sujet de Mellal, l’orateur n’a pas été tendre en lui reprochant d’avoir menti aux supporters sur son apport de 50 milliards de centimes. Aujourd’hui, ajoute Meftah, la JSK se retrouve endettée d’une quarantaine de milliards. Enfin, rappelons que les supporters qui ont apprécié la lettre de Mellal et la trêve entre lui et ses détracteurs ne semblent pas pour autant revenir en force au stade. Bien au contraire, lors de la dernière rencontre face au PAC, les gradins étaient presque vides. Les turpitudes qui ont secoué le club durant quelques semaines, ont découragé beaucoup de supporters. Aujourd’hui donc, les joueurs auront un sérieux besoin de leur appui. Les rencontres qui restent à jouer seront très difficiles d’où la nécessaire présence de ces derniers sur les gradins.