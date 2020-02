On arrête plus la folle remontée de l'AS Monaco au classement. Victorieux de Montpellier (1-0) vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 française, le club monégasque s'est provisoirement emparé de la cinquième place du championnat. Unique buteur de la rencontre, Islam Slimani a porté son total à huit réalisations cette saison (pour sept passes décisives) et s'est attiré les faveurs de son entraîneur Robert Moreno. Annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, le joueur prêté par Leicester City enchaîne pourtant les bonnes performances. Lors de ses trois dernières apparitions en Ligue 1 avec le club princier, l'international algérien a trouvé le chemin des filets.

Encore mieux, chaque fois cela a permis à l'ASM de faire la différence en arrachant un nul face au PSG (3-3) et des victoires contre Amiens (2-1) et le MHSC (1-0).

«Islam Silmani est un joueur important, je ne vais pas dire le contraire parce que les chiffres sont là, a apprécié son entraîneur Robert Moreno. Mais je ne veux pas parler d'un joueur individuellement parce que c'est un jeu collectif. Je vous laisse le soin de commenter les performances individuelles.»

En alignant une équipe résolument offensive avec le quatuor Slimani - Ben Yedder - Jovetic - Golovin, le technicien espagnol a pris un risque payant. Et grâce à son serial buteur Slimani, Monaco s'est relancé dans la course à l'Europe. Les hommes mentent, mais pas les chiffres.

Par ailleurs, et sur le plateau du Late Football Club, le journaliste de Canal+, Philippe Carayon, a rapporté quelques «révélations» sur le clash qui a eu lieu entre le joueur algérien et son entraîneur.

Ayant réalisé une énorme première partie de saison, Slimani avait disparu du onze après l'arrivée de Moreno. Officiellement, l'international algérien était annoncé blessé jusqu'à son retour décisif le week-end dernier. «Beaucoup de gens se posent la question. Quand on lui demande qui interroger, quelle était la nature de sa blessure, Moreno renvoie au psychologue...

Beaucoup de suiveurs de l'AS Monaco se demandent ce qui s'est passé avec Slimani.

Comment Monaco a-t-il pu se passer de lui pendant un mois? Moi, selon ma petite enquête, Moreno a fait comprendre à Slimani qu'il pouvait partir s'il trouvait un club.

Pourquoi? Parce qu'il misait peut-être sur une autre formule de jeu, sans deux attaquants, il misait sur Ben Yedder et estimait qu'il n'avait pas forcément besoin de Slimani. Et je crois pouvoir dire que Slimani n'a jamais été blessé.»