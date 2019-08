L’Inde a demandé à la Fédération internationale de tennis de déplacer son match à venir face au Pakistan, comptant pour la Coupe Davis, sur un terrain neutre en raison des tensions politiques entre les deux pays, a appris l’AFP auprès de la Fédération indienne.

L’Inde est censée se rendre à Islamabad pour y affronter son voisin lors du groupe Asie-Océanie, les 14 et 15 septembre. « Nous avons demandé à l’ITF de trouver un lieu neutre car la situation est imprévisible. J’estime qu’il s’agit d’une requête raisonnable en l’état actuel des choses », a expliqué à l’AFP le président de la Fédération indienne Praveen Mahajan. « J’espère que le match sera déplacé, d’autant que le Pakistan a l’habitude de jouer sur terrain neutre.

L’ITF doit répondre rapidement, sans doute cette semaine », a-t-il ajouté.

Le vice-président de la Fédération pakistanaise de tennis Khalid Rehmani a pour sa part indiqué que le Pakistan restait prêt à accueillir la rencontre. Jusqu’à il y a quelques années, le Pakistan était obligé d’organiser ses rencontres de Coupe Davis «à domicile» sur des sites neutres car leurs adversaires refusaient de se rendre dans ce pays d’Asie du Sud pour des raisons de sécurité.

Les relations entre l’Inde et le Pakistan sont très tendues après la révocation, hier, par l’Inde de l’autonomie de la partie du Cachemire qu’elle contrôle pour libérer du «terrorisme et du séparatisme» ce territoire himalayen à majorité musulmane revendiqué par le Pakistan. Le Pakistan, qui a déjà mené trois guerres face à l’Inde, dont deux autour du Cachemire, a qualifié d’«illégale» cette décision et expulsé l’ambassadeur indien à Islamabad.

Il a annoncé qu’il écartait l’option militaire face à l’Inde, mais examinait des recours «politiques diplomatiques et juridiques» contre sa mesure.

Le gouvernement indien interdit en outre à ses équipes de sport de jouer chez son voisin.

La dernière fois que l’Inde a affronté le Pakistan en Coupe Davis, c’était à Lahore en mars 1964 pour une victoire 4-0. Depuis les deux équipes ne se sont affrontées que sur terrain neutre, comme à Kuala Lumpur en 1973 (victoire 4-0), ou bien en Inde, comme à Bombay en 2006 (victoire 3-2).