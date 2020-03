Sept joueurs de la sélection algérienne se sont blessés, à une quinzaine de jours de la première sortie de l’année pour les Verts, à domicile le 26 mars à Blida face au Zimbabwe, dans le cadre de la 3e journée du groupe « H » des qualifications de la CAN-2021. Les deux défenseurs Atal et Benlamri, les milieux de terrain Boudaoui, Benzia, Guedioura et Ounas ainsi que l’attaquant Soudani, sont tous blessés. Chose qui oblige le sélectionneur national, Djamel Belmadi, de trouver des couvertures sûres pour combler les défections de ces joueurs, afin de bien débuter cette année 2020. Ainsi, il y a d’abord le cas du latéral droit de Nice, Youcef Atal (23 ans) qui traîne une lésion méniscale depuis décembre dernier est d’ores et déjà out pour les deux prochains matchs des Verts. Il ne devrait retrouver la compétition qu’au mois d’avril prochain. De son côté, le défenseur central d’Al-Shabab (KSA), Djamel Eddine Benlameri, l’un des tauliers de la défense algérienne, est lui aussi, loin de la compétition depuis presque deux mois, en raison d’une blessure à la cheville droite. Selon la presse saoudienne, son retour aux entraînements est imminent, mais cela ne suffirait pas pour faire appel à lui au risque d’une rechute. Pour combler ces défections dans ce secteur défensif, Belmadi possède quelques solutions, avec Mehdi Zeffane qui brille actuellement avec Krylia Sovetov Samara. Il y a aussi Bensebaïni, Farès ou encore Halaïmia. Du côté du milieu de terrain, Belmadi aura à gérer pas moins de quatre blessures. Ainsi, samedi dernier, le milieu offensif de l’OGC Nice, Adam Ounas a dû quitter le terrain avant terme, lors de la réception de l’AS Monaco (2-1) en championnat. L’ancien napolitain a senti une pointe au niveau de la cuisse, en attendant de passer des examens approfondis. D’autre part, le milieu défensif d’Al-Gharafa (Qatar) Adlène Guedioura, victime d’une des ligaments croisés, voit sa saison d’ores et déjà terminée. Le milieu offensif Yassine Benzia, pensionnaire de Dijon FCO, a contracté à la fin de février une blessure aux ischios, nécessitant un mois de repos. Enfin, le milieu de terrain de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, qui n’a pas joué depuis trois matchs, devait faire son retour contre Monaco le week-end dernier, mais a déclaré forfait à la dernière minute, suite à une blessure à la cuisse. Dans ce secteur, le sélectionneur des Verts aura l’embarras du choix puisqu’il pourrait compter sur Abeid, Belkabla, Lekhal, Chita, Benkhemassa et Benguit. Enfin, du côté offensif, Belmadi enregistre la blessure de l’attaquant de l’Olympiakos, Hilal Soudani, qui s’est grièvement blessé, une rupture des ligaments croisés qui met fin prématurément à la saison de l’ancien buteur du Dinamo Zagreb (Croatie). Et dans ce secteur, il faut reconnaître que le sélectionneur des Verts n’a pas de soucis avec la présence de Belaïli, Bounedjah, Mahrez et Slimani.