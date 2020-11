«Vous tuez les joueurs! Vous vous réveillez et vous jouez. Une vraie phase de récupération est indispensable. La Premier League doit résoudre ce problème, ce n'est pas possible autrement.» La semaine passée, Jürgen Klopp a laissé éclater sa colère. La cause? Les nombreuses blessures qui déciment son effectif depuis le début de la saison. Et la liste n'en finit plus de s'allonger. En effet, l'infirmerie de Liverpool est pleine à craquer, au point de déborder de tous les côtés. Alors qu'Alexander Oxlade-Chamberlain, touché au genou, n'a toujours pas foulé la pelouse cette saison, que Thiago Alcântara, lui aussi blessé au genou, n'a disputé que deux petits bouts de match, d'autres cadres ont été victimes de pépins physiques plus ou moins graves. Virgil van Dijk, victime d'une rupture des ligaments croisés, et Joe Gomez, touché au tendon rotulien, ne devraient plus, à moins d'un miracle, jouer en 2020-2021. Fabinho et Trent Alexander-Arnold vont eux aussi devoir observer plusieurs semaines de repos supplémentaires en raison de gênes aux ischio-jambiers au cours des dernières sorties avec les Reds. En plus de ces six joueurs, trois autres vont devoir jeter l'éponge pour le choc face au leader de Premier League, Leicester, ce dimanche. Parmi eux, Mohamed Salah, testé positif au Covid-19, mais aussi Andrew Robertson et Jordan Henderson. Le latéral gauche écossais et le milieu anglais se sont effectivement blessés avec leurs sélections respectives, a priori pour des soucis musculaires aux ischio-jambiers. Neuf forfaits, Klopp peut l'avoir mauvaise. Et rien ne dit que ce n'est pas fini...