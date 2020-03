Le judoka Athman Tidjani est décédé

La Fédération algérienne de Judo a annoncé jeudi le décès du judoka algérien, Athman Tidjani, suite à une infection au

Covid-19. Le défunt, originaire de la Wilaya de Médéa, avait un problème cardio-vasculaire ce qui a aggravé son cas, rapporte le même communiqué. La FAJ a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et l'a assurée de sa profonde sympathie.

Le GP de Monaco de F1 retiré du circuit

Ce Championnat du monde de Formule 1 doit composer avec le coronavirus. L'épidémie ne permet pas la bonne tenue de plusieurs Grands Prix, dont le premier de la saison programmé en Australie dimanche dernier. La course à Monaco prévue en mai n'aura donc pas lieu, alors qu'un report était envisagé. Une solution radicale prise par Michel Boeri, président de l'Automobile club de Monaco, jeudi. L'ACM en dit plus sur cette annulation via son compte Twitter. «La situation sanitaire dont on ne peut prévoir l'évolution, le manque de visibilité sur les modalités du Championnat du monde FIA 2020 de Formule 1, l'incertitude de la participation de toutes les écuries», écrit l'ACM.

Le nombre de contaminations en hausse en NBA

Les cas de contamination par le coronavirus se multiplient en NBA, à l'arrêt depuis plus d'une semaine en raison de la pandémie. Il s'agit de deux joueurs des Los Angeles Lakers jeudi, trois des Sixers de Philadelphie, un des Boston Celtics et un membre des Denver Nuggets. Les Lakers ont fait tester leurs joueurs car ils ont affronté le 10 mars l'équipe des Brooklyn Nets, dont quatre joueurs ont été testés positifs mardi. Au total, près d'une quinzaine de cas ont été déclarés en NBA, depuis la première contamination avérée, celle du pivot français des Utah Jazz, Rudy Gobert, le 11 mars, qui a entraîné la suspension du championnat nord-américain de basket.

Jeremy Lin accuse Trump de stigmatisation raciste

Le meneur Jeremy Lin, premier Américain d'origine asiatique à avoir remporté un titre NBA l'an passé avec Toronto, s'en est pris à Donald Trump sur Twitter à qui il reproche de «renforcer» le racisme en qualifiant le «Covid-19» de virus chinois. «Je souhaite que vous souteniez puissamment les personnes vulnérables qui vont souffrir de notre mauvaise gestion de ce virus, y compris celles qui seront affectées par le racisme que vous avivez», a tweeté Lin, s'adressant au président américain. «Je ne veux pas entendre parler de rougeole allemande ou de grippe espagnole, parce que tous les jours les Asio-Américains que je connais sont menacés et agressés physiquement. J'en n'ai rien à ficher de cette histoire de noms de maladies. Ce que je sais, c'est que ce subtil message antichinois ne fait que renforcer la haine envers les asiatiques», a-t-il ajouté.