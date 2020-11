Après sa petite victoire face à l'équipe de la réserve (2-1), samedi dernier, au stade du 1er-Novembre, les joueurs de la JS Kabylie reprennent les entraînements, aujourd'hui, après un repos de deux jours. Leur prestation a été largement commentée sur les réseaux sociaux par des supporters divisés sur l'avenir de l'équipe dans les différentes compétitions où elle sera engagée cette saison.

Alors qu'une partie tient mordicus aux capacités des camarades de Hamroun à relever le défi de jouer les premiers rôles, une autre doute sérieusement après les résultats mitigés des rencontres amicales jouées lors des stages et regroupements. En effet, la première partie des supporters s'appuie sur les déclarations de l'entraîneur Zelfani qui affirmait dans un entretien à la radio du club que ses poulains avaient montré des qualités insoupçonnées leur permettant de jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions. Pour lui, les résultats comptaient peu devant les indicateurs d'une bonne santé physique et mentale des joueurs, prêts à aller au charbon dans de très bonnes conditions. Les scores obtenus face à des équipes modestes ne semblent en effet pas pour autant ébranler les certitudes de Zelfani. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. L'autre partie doute et elle avance des arguments solides basés sur le concret. La défense a encaissé beaucoup de buts alors que l'attaque ne s'est pas montrée tellement percutante. La muraille appelée à défendre les filets dans des rencontres très disputées au championnat comme en coupe d'Afrique semble lourde à réagir aux assauts.

Preuve en est que même devant l'équipe réserve, cette dernière a failli en laissant passer un but. Pour sa part, le compartiment offensif ne s'est pas montré agressif comme on le souhaitait. Des ratages et des failles ont fait que les attaques des Canaris n'ont pas abouti à cause de l'absence de finition. Aussi, devant cette situation, beaucoup de supporters ont exprimé leurs doutes quant aux capacités des canaris à jouer les premiers rôles comme le prétend l'entraîneur.

D'ailleurs, ce doute qui prévaut quelques jours avant le début de la compétition a fait éclater la symphonie d'entente entre les membres du staff technique. Le directeur technique Kamel Abdeslam est en mésentente avec le coach Zelfani qui n'a pas pour le moment sa licence CAF qui l'empêche de diriger son équipe du banc de touche. A noter que le match face au CABBA est prévu vendredi prochain au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou à partir de 16h. Selon la Ligue de football professionnel, cette rencontre sera retransmise sur le petit écran.