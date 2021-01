Quel avenir pour les jeux Olympiques 2020-2021? Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé lundi que son gouvernement «envisageait» un nouvel état d'urgence dans la région du grand Tokyo face à la recrudescence des contaminations au coronavirus. Selon des médias locaux, l'état d'urgence pourrait être déclaré avant la fin de la semaine et durer un mois. Suga a cependant réaffirmé l'engagement du Japon à organiser les JO, reportés à l'été 2021 à cause de la pandémie, répétant que leur tenue serait «une preuve que l'humanité a vaincu le virus». Une déclaration qui laisse songeur le monde du sport olympique. Qualifiant la situation sanitaire du pays de «très sévère», le dirigeant japonais a dit espérer que la campagne de vaccination pourrait commencer dès la fin février, précisant lors d'une conférence de presse qu'il serait parmi les premiers à recevoir l'injection. De son côté, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a enjoint aux habitants de la mégapole d'éviter dès maintenant les sorties non essentielles après 20h. Tokyo et trois départements voisins sont d'accord pour demander aux bars et aux restaurants servant de l'alcool de fermer à 20h00 à partir de vendredi, a dit Koike, ajoutant que cet appel concernerait tous les restaurants à partir du 12 janvier. Enfin, Tokyo devra viser un ratio de 60% d'entreprises appliquant le télétravail. Le Japon subit depuis novembre une forte hausse des contaminations, dépassant pour la première fois, jeudi dernier, la barre des 4000 nouveaux cas en 24 heures. Samedi dernier, les gouverneurs de Tokyo et de trois départements voisins ont appelé le gouvernement à déclarer un nouvel état d'urgence, après celui d'avril et mai 2020, qui avait progressivement été étendu à l'ensemble du pays. Mais le gouvernement y était jusqu'ici réticent, craignant que l'économie du Japon ne replonge après avoir connu trois trimestres de récession. Suga a cependant admis lundi qu'un «message plus fort était nécessaire». «Le gouvernement envisage la mise en place d'un état d'urgence» avec des mesures qui permettront notamment de réduire les infections dans les bars et restaurants, a-t-il déclaré. L'état d'urgence permet aux gouverneurs locaux d'appeler les entreprises à fermer leurs portes et les habitants à rester chez eux, mais ne revêt aucun caractère contraignant ni aucune sanction en cas de non-respect. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur l'étendue de cet éventuel état d'urgence, certains médias locaux rapportant qu'il pourrait prendre effet samedi, mais être plus limité que le précédent. Le gouvernement n'envisagerait pas de demander la fermeture des écoles, selon le quotidien Nikkei.