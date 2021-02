Le MC Alger est à la 5e place avec un total de 19 points et à seulement 5 points du leader l'ES Sétif, alors qu'on est à la veille de la 12e journée. Mais, cela n'a pas empêché ses fans de réagir avec violence en allant jusqu'à saccager le siège de la Sonatrach, société détentrice de la majorité des actions au niveau de la SSPA/MCA. Et c'est ce qui étonne, justement, les observateurs et spécialistes. Le paradoxe, c'est que la réaction du public très exigeant des Vert et Rouge est intervenue à l'issue d'un match nul à domicile face à l'US Biskra (1-1). Et cela se passe au moment où les joueurs ne cessent de réclamer leur argent qu'ils n'ont pas touché depuis le mois de décembre dernier. Le budget de la Sonatrach n'a pas encore été débloqué, explique-t-on par ailleurs. Mais alors pourquoi réagir négativement, alors qu'en dépit de ces perturbations, le coach Nabil Neghiz et l'ensemble des joueurs n'ont perdu que deux matchs, tout en comptabilisant 5 victoires et 4 matchs nuls. Des statistiques bien satisfaisantes pour les spécialistes. C'est pourquoi le président du conseil d'administration, Abdennacer Almas, a estimé que «c'est une histoire de sabotage». 21 supporters, jugés par le tribunal de Bir Mourad Raïs, ont été acquittés, alors que 14 autres seront jugés, jeudi prochain. Compte tenu de cette situation, la direction du MC Alger s'est pliée aux exigences des fans et a donc tenu une réunion avec l'entraîneur Nabil Neghiz. La décision a été annoncée, jeudi dernier, où on indiquait qu'un accord pour une séparation à l'amiable, a été trouvé entre les deux parties, et ce, au lendemain de la défaite concédée en déplacement face à la JS Saoura (0-1), en mise à jour de championnat.

«La réunion tenue aujourd'hui, (jeudi, Ndlr) entre les membres du conseil d'administration et l'entraîneur Nabil Neghiz a débouché sur une séparation à l'amiable», a indiqué le Mouloudia sur sa page officielle Facebook. L'ancien entraîneur-adjoint de l'Equipe nationale (2014-2016), arrivé au MCA en février 2020, en remplacement du Français Bernard Casoni, quitte l'équipe, car les fans n'ont pas accepté la mauvaise série de deux matchs nuls à domicile et deux défaites à l'extérieur. Et compte tenu également de cette situation, qui intervient 8 jours avant le premier match de la phase des poules de la Ligue des champions que le MCA doit jouer contre le Zamalek au Caire, la direction veut parer au plus pressé, en se penchant sur une liste de noms de techniciens pour succéder à Neghiz. Les noms de plusieurs techniciens ont été cités, dont celui d'Abdelkader Amrani, qui vient de mettre fin à sa collaboration avec le CS Constantine. Et en attendant, l'intérim est assuré par l'entraîneur-adjoint Réda Babouche et le directeur technique sportif, Abdelatif Bourayou. Aux dernières nouvelles, on annonce également que l'ancien président de club de football de l'ES Sétif, Hassan Hammar, qui a été libéré de prison le 7 janvier dernier après 18 mois de détention et ayant bénéficié d'une grâce présidentielle, aurait négocié avec les responsables du club le poste de directeur général. À noter au passage que Hammar a déjà discuté avec les responsables du CR Belouizdad pour le même objectif. Cela dit, les yeux des fans du MC Alger sont donc braqués depuis jeudi sur la direction de la Sonatrach pour voir plus clair, en attendant des décisions importantes pour une éventuelle stabilité de l'équipe. Et justement, il se trouve que la direction de la Sonatrach devrait prendre une décision finale sur l'instabilité qui règne dans cette SSPA- MCA demain où le sort de l'actuel conseil de direction du club sera connu. Par ailleurs, le big derby algérois entre le MCA et l'USMA, prévu demain à 17h au stade Omar-Hamadi de Bologhine, a été reporté à une date ultérieure. «La direction de l'USMA a été destinataire ce jour (ndlr, jeudi), de la part de son homologue du MC Alger, d'une demande de report de la rencontre USMA-MCA, prévue le 7 février 2021 à Bologhine, et ce, pour lui permettre de préparer,sereinement, la rencontre internationale face au Zamalek d'Egypte dans le cadre de la Champions League africaine», indique un communiqué de l'USMA publié sur sa page officielle Facebook. Et d'ajouter: «L'USM Alger, fidèle à ses valeurs de fair-play et dans l'intérêt suprême de l'Algérie, a décidé de donner une suite favorable à cette demande de report, qu'elle aurait accordée pour tout autre club algérien représentant les couleurs du pays.» Le club algérois a tenu à préciser que «si la direction de l'USMA a été intransigeante quant à la délocalisation préconisée du derby, elle ne peut l'être quand il s'agit de l'intérêt national».