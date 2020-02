Ibrahimovic et l’AC Milan ont bien failli déjouer les pronostics lors d’un superbe derby de Milan, mais l’Inter l’a finalement emporté 4-2 et a rejoint la Juventus en tête du championnat d’Italie. Inter, Juve, Lazio Rome: le match à trois pour le titre est lancé ! Trois équipes en un seul point sur le podium, c’est le verdict rendu par la 23e journée de Serie A. L’Inter et la Juventus ont 54 points, mais l’Inter est devant, au bénéfice d’une meilleure différence de buts générale en attendant la deuxième confrontation entre les deux équipes. Et la surprenante Lazio est là, juste derrière, à un point seulement des géants. Samedi, la Juventus avait été battue par le Hellas Vérone (1-2) et avait exposé sa fragilité. Dimanche, la Lazio d’abord, puis l’Inter, ont montré qu’elles étaient prêtes à saisir l’occasion et qu’elles n’épargneraient pas l’octuple championne en titre. L’Inter est tout de même passée tout près de la catastrophe dimanche soir lors du derby. Car pendant 45 minutes, les Nerazzurri ont subi la loi du Milan et d’Ibrahimovic. A 38 ans, le Suédois a prouvé qu’il était encore fait pour ces matchs et ce niveau. A la 40e minute, il a d’abord « dunké » sur la tête de Godin pour offrir le premier but à Rebic. Puis cinq minutes plus tard, isolé au deuxième poteau, il a marqué lui-même le but du 2-0. L’Inter n’avait pas existé pendant 45 minutes, mais après la pause, l’équipe d’Antonio Conte a tout renversé. En deux minutes, Brozovic d’une belle volée du gauche (51’) puis Vecino (53’) ont d’abord remis les compteurs à zéro. A la 70e minute, c’est De Vrij qui a donné l’avantage aux Intéristes puis, dans le temps additionnel, Lukaku a été récompensé de son admirable match par le but du 4-2. Entre-temps, on n’avait plus vu le Milan, qui glisse à la 10e place, à l’exception d’une tête sur le poteau à la 89e minute, signée... Ibrahimovic bien sûr. « La première période était presque parfaite, la deuxième ça a été tout le contraire. C’est aussi une question d’expérience. Quand tu mènes 2-0, tu dois savoir gérer », a déclaré le Suédois sur la chaîne Sky.