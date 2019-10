Le milieu de terrain de Manchester United n’a pas trouvé beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison et serait prêt à quitter les Red Devils lors du prochain mercato de Premier League en janvier 2020. L’Inter Milan serait le club le plus intéressé pour s’attacher les services de Nemanja Matic alors que son contrat actuel se termine en juin 2020. Selon le média italien Calcio Mercato, le club lombard aimerait recruter le joueur dès le mois de janvier. L’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte, connaît très bien Matic, qui l’a déjà entraîné à Chelsea. Mais selon le prix qui sera demandé en janvier pour le joueur par Manchester United, l’Inter Milan pourrait décider d’attendre six mois de plus pour obtenir le joueur gratuitement quitte à lui faire signer un pré-contrat en début d’année.