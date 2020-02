2019 est et restera une année spéciale pour Ismaël Bennacer. Durant l’été, le natif d’Arles est devenu champion d’Afrique avec l’Algérie. Une compétition où il s’est révélé match après match, s’imposant comme un titulaire en puissance dans l’entrejeu de l’équipe chapeautée par Djamel Belmadi. Véritable sensation durant ce mois de compétition, Bennacer a même été élu meilleur joueur de la CAN-2019. Il faut dire que ses qualités comme ses prestations de haut niveau ne sont pas passées inaperçues. L’ancien joueur d’Arsenal a apporté aux Fennecs son panache, son agressivité, mais également sa bonne lecture du jeu, sa capacité à répéter les efforts et à se dépouiller pour son équipe. Le tout en faisant le liant entre le milieu et l’attaque ou encore. Le footballeur né en 1997 s’est parfaitement intégré au sein d’une sélection où on croit beaucoup en lui. En plus de la CAN, Bennacer devait aussi gérer son avenir personnel. Avec la descente d’Empoli, un départ était d’actualité. Il l’était encore plus après son excellent tournoi. Rapidement, l’O Lyonnais s’était positionné. Florian Maurice appréciait particulièrement le profil du joueur. Mais il était bien le seul à Lyon puisque Juninho (directeur sportif) et Sylvinho (entraîneur à l’époque) n’étaient pas convaincus et ont préféré miser sur Thiago Mendes, qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, un profil à la Bennacer aurait fait le plus grand bien aux Gones cette saison. De quoi avoir des regrets...Mais cela a profité à l’AC Milan. Les Lombards l’ont fait signer le 4 août dernier. Les Italiens, qui l’ont acheté pour environ 16 millions d’euros selon la presse italienne, peuvent se frotter les mains car ils ont réalisé un très joli coup. Titulaire, l’Algérien est indispensable à son équipe, dont il est l’une des satisfactions. Pièce maîtresse et plaque tournante de l’entrejeu milanais, le joueur de 22 ans enchaîne les bonnes, voire très bonnes, prestations. Durant ses 21 apparitions cette saison, on l’a vu briller face à l’Inter Milan, malgré la défaite, ou encore face au Torino lundi. S’il est agressif dans le bon sens, il doit néanmoins faire gaffe à l’excès d’engagement lui qui a déjà pris 11 cartons jaunes cette saison. Quoi qu’il en soit, tout Milan est tombé sous son charme. C’est le cas de son entraîneur Stefano Pioli : « C’est un joueur d’un excellent tempérament. Il se porte bien et a énormément grandi. À mon avis, il porte trop de ballons dans certaines situations, mais il s’améliore ». Journaliste pour le Corriere dello Sport et spécialiste du football italien, Valentina Clemente a aussi noté les progrès de l’Algérien. Toutefois, il peut encore s’améliorer selon elle : « À l’image de l’AC Milan, Bennacer n’a pas vécu un début de saison facile. Grâce à Pioli et l’équilibre qu’a amené Ibrahimovic, il a réussi à la trouver. Il est devenu un joueur pratiquement incontournable de cette équipe. Pirlo a souligné ses qualités récemment. Quand quelqu’un comme Pirlo, qui n’est pas n’importe qui, parle de vous en bien c’est une bonne chose. Il faut voir maintenant si sa progression va continuer. » Bennacer monte en puissance pour sa première saison chez les Rossoneri. Une équipe où il peut bénéficier des conseils d’un certain Ibrahimovic. « Avec de grandes stars comme Ibra, on ne peut que progresser dans le football. Malgré la carrière qu’il a faite et les titres qu’il a gagnés, il a toujours faim, il cherche toujours à nous montrer la voie en donnant le maximum », a déclaré Bennacer.