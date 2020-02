L’Olympique de karaté-do de Birtouta (Alger) prendra part au tournoi arabe des clubs champions, prévu à partir d’aujourd’hui à Sharjah aux EAU, avec cinq athlètes, a annoncé, hier, le club de karaté algérois sur sa page facebook. Le club algérois qui compte dans ses rangs des athlètes de la sélection algérienne ambitionne de glaner une médaille d’or dans les épreuves par équipes ainsi que deux médailles d’or en individuel, selon les prévisions de son président, Hamid Meklouk. Le club de Birtouta prend part à ce rendez-vous arabe dans les spécialités de kumité individuel et par équipes, sous la conduite du staff technique, composé des entraîneurs, Samir Slimani et Amine Lakrout. Les athlètes sélectionnés sont : Imane Atif, Renda Mekdas, Safia Dine, Rayane Dine et Narimène Lakrout. 60 clubs représentant 17 pays arabes prendront part à ce tournoi.