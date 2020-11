Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais pourraient réactiver la piste de l'international algérien de Leicester City, Islam Slimani, et revenir à la charge durant le marché des transferts hivernal, a rapporté la presse française. L'été dernier, la formation rhodanienne avait obtenu l'accord de Slimani pour venir succéder au capitaine, Memphis Depay, à la pointe de l'attaque. Le transfert avorté du Néerlandais en direction du FC Barcelone a fait capoter l'arrivée du cham-pion d'Afrique algérien. Si les Lyonnais enregistraient un départ en attaque en janvier prochain, Memphis Depay ou Moussa Dembélé, ils pourraient rouvrir le dossier et essayer à nouveau d'attirer Islam Slimani, d'après France Football. Selon la même source, l'attaquant algérien, sous contrat avec Leicester City (Angleterre) jusqu'à la fin de saison, se retrouve désormais en position de force autour de la table des négociations et pourra bientôt signer dans le club de son choix. Une situation contractuelle qui devrait attirer de nombreux clubs européens pour celui qui a réalisé une très bonne première partie de saison 2019-2020 à l'AS Monaco. Le quotidien sportif français L'Equipe avait rapporté récemment que l'AS Saint-Etienne se penchait déjà sur le dossier du meilleur buteur en activité de la sélection algérienne (30 buts en 69 sélections), pour le mercato hivernal afin de renforcer un secteur offensif en manque d'efficacité. Ecarté des plans de son entraîneur Brendan Rodgers, Slimani ne joue plus avec les Foxes et s'est contenté depuis le coup d'envoi de la nouvelle saison 2020-2021 d'une seule apparition, lors d'une entrée de 19 minutes en octobre face à Aston Villa. À cause de sa situation difficile qui l'a écarté momentanément de la sélection nationale, l'attaquant algérien pourrait trouver une porte de sortie lors de l'ouverture du mercato hivernal en janvier prochain, si l'opportunité de Saint-Etienne, Lyon ou autre, se confirme, a ajouté le quotidien sportif français.