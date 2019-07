Ismaël DJELID

Non; ce n’est pas l’équipe B de l’Algérie qui a battu la modeste équipe tanzanienne. Je refuse de parler des remplaçants, ce sont des joueurs qui font partie du cadre de l’Equipe nationale. Le sélectionneur national à changé 80% son équipe habituelle. Par ce changement, il a voulu, d’une part, gérer son groupe et, à d’autre part, garder une vive concurrence au sein de son groupe. De ce côté-là, je félicite le coach national et valide son choix.

Une troisième belle prestation collective des Fennecs avec de bons résultats comptables : 9 points, 6 buts marqués et zéro encaissé. C’est une entière satisfaction pour tout coach.

En voyant la composition de l’équipe d’Algérie, je m’attendais à une autre configuration tactique, à savoir, 4-4-2 avec Slimani et Delort en pointe de l’attaque. Pour l’équilibre de l’équipe, Belmadi a gardé son même système habituel, le 4-3-3, mais offensivement avec beaucoup de jeu de position, c’est-à-dire, les joueurs changeaient leur position. J’ai souvent vu Delort rentrer dans l’axe pour soutenir Slimani. J’ai aussi vu beaucoup de situation de surnombre dans les 20 mètres adverses. Ce système de base s’est transformé en 4-4-2 ou 4-1-4-1, selon les situations de jeu.

Dans le jeu, notre Equipe nationale a excellé dans les 4 phases de jeu : solide défensivement, séduisante offensivement et très efficace dans les deux phases de transition. À chaque récupération et chaque possession du ballon, l’intention de se projeter vite vers l’avant était toujours présente. Les 3 buts marqués en témoignent :

34’ en phase offensive (phase de possession) : une passe verticale à première intention de Ounas, qui élimine 3 joueurs tanzaniens et Slimani avec le plat du pied met le ballon dans le petit filet.

39’ en phase de transition défensive- offensive: une précieuse récupération du ballon de Boudaoui, passe verticale de Zeffane vers Ounas qui réalise un « une-deux » avec Slimani, et Ounas trompe le gardien tanzanien, Mnatta.

45’ en phase offensive (phase statique : touche en faveur de l’Algérire): en 3 passes verticales, encore l’artiste Ounas qui réalise un exploit individuel et va tromper une 3 fois Mnatta.

Le jeu vertical et le rapide jeu projection vers l’avant caractérise le jeu de cette solidaire équipe d’Algérie.

Les joueurs:

Les quatre défenseurs ont bien rempli leurs missions: la paire centrale, Halliche et Tahrat étaient solides et bien concentrés. Fares très précieux offensivement et Zeffane bien appliqué et défensivement et offensivement.

Au milieu de terrain, Abeid était très précieux dans la relance de jeu et la première passe vers l’avant. Boudaoui a parcouru beaucoup de kilomètres a récupéré énormément de ballons. Il est à l’origine et du 2eme but.

Le trio d’attaque a beaucoup séduit. Une très belle complicité entre Ounas et Slimani. Ils sont impliqués dans les 3 buts: l’un butteur et l’autre passeur. Ounas désigné l’homme du match a marqué beaucoup de points auprès de son coach. Slimani a un rôle complètement différent de son coéquipier, Bounedjah. Slimani joue plus en appui et en remise. Sans oublier l’abattage physique et la générosité de Delort, en rentrant souvent dans l’axe, il a su profiter de beaucoup de ballon déviés et remis par Slimani.

La première phase de ce tournoi s’est brillamment achevée. Désormais, c’est un autre tournoi qui commence. L’Algérie va rencontrer de grosse équipes. Il ne faut pas tomber dans l’euphorie et hausser davantage, le niveau de jeu. Pour remporter le sacre africain il faudrait battre toutes les équipes.