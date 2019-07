Par Ismaël Djelid

Régularité, sérénité et solidité. Ce sont les trois mots clés qui résument la quatrième belle prestation collective de notre Equipe nationale. À l’image des trois premiers matchs des poules, j’ai vu une équipe d’Algérie régulière qui a réédité les mêmes prestations collectives, je mentionne bien « collective » car c’est bien ce collectif qui fonctionne bien qui donne ces excellents résultats et surtout qui permet au talent individuel de cette belle équipe de s’exprimer. J’ai vu une équipe sereine dans le jeu et solide défensivement. Tous les ingrédients étaient réunis pour gagner ce match et passer en toute logique pour les quarts des finales.

L’équipe et le système de jeu

En toute logique, Djamel Belmadi, a reconduit le même onze qui affronté le Kenya et le Sénégal et avec le même positionnement des joueurs sur le terrain, à savoir, le 4-1-4-1 qui se transforme souvent en 4-3-3 quand l’équipe rentre en possession du ballon.

Le jeu

Dans le jeu, l’équipe d’Algérie monte en puissance. Solide défensivement en 4-1-4-1 avec deux lignes de 4 et avec un Guedioura devant la défense qui met le lien avec ces deux ligne. Dans la phase défensive, l’équipe était bien compacte dans la zone 2 du terrain. Cette compacité a permis de fermer les angles de passe et neutraliser les offensives guinéennes. À aucun moment, l’Equipe nationale n’était en danger. La justesse défensive et la solidarité des joueurs entre eux ont permis d’asphyxier l’équipe de la Guinée. Offensivement, les Verts étaient séduisants. L’équipe a joué en 4-3-3 avec deux meneurs de jeu : Benacer côté gauche et Feghouli côté droit. Même si la possession était en faveur de l’équipe guinéenne, cette possession était stérile. Contrairement à notre équipe qui a su varier entre jeu posé et attaque rapide. Elle a aussi su changer le rythme de jeu aux moments opportuns et marquer les buts dans les temps forts. Le jeu vertical et le jeu en profondeur caractérise le jeu de cette équipe. Les trois buts marqués en le parfait exemple :



24’: phase statique (touche en faveur de l’Algérie): Belaili exécute inhabituellement la touche pour Bensebiani qui remet pour Belaili, lequel, à son tour, fixe son adversaire et joue en une deux avec Bounedjah, Belaili avec un plat de pied ouvert va tromper le gardien guinéen. Une belle action offensive verticale en une touche de balle.



57’: encore suite à une phase statique, à savoir une touche, le deuxième meneur de jeu Benacer prend l’initiative de déborder et centre pour Mahrez. Ce dernier, d’un contrôle orienté exceptionnel élimine son adversaire et ajuste un victorieux plat de pied



75’: en phase de transition défensive - offensive : Mahrez récupère le ballon en zone 2 du terrain , joue vite en profondeur pour Attal qui fait un appel dans le dos de la défense guinéenne. Attal en première intention centre dans le box des 16 mètres, qui trouve Ounas à la réception. Un but qui vient d’une transition rapide. C’est cela le football moderne!!

Les joueurs

Après avoir visionné le match une seconde fois, il m’est difficile de parler des joueurs. Même si Mahrez était désigné l’homme du match, pour moi, l’homme du match est l’équipe entière. Tous les joueurs ont rempli leurs rôles défensif et offensif. Mentalement, les joueurs étaient concentrés et appliqués jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire méritée avec l’art et la manière. Une quatrième belle prestation collective, 9 buts marqués et zéro encaissé. Si je ne me trompe pas, c’est une première pour cette nouvelle équipe d’Algérie. Plus la compétition avance plus le capital confiance augmente et plus le niveau de jeu s’améliore. Il faut savourer cette qualification et ensuite se tourner vers le prochain match contre un grand morceau, un match avec une autre vérité. Vivement le prochain tour...