Par Djelid Ismaël

Le jeu

Dans le jeu, cette Equipe nationale monte en puissance. Ce système de jeu en 4-1-4-1, en phase défensive, qui se transforme en 4-3-3 voire en 2-3-4-1 avec la montée des deux latéraux, devient huilé. Le bloc défensif était bien en place. Le coulissement du bloc défensif, le peu d’espaces entre les lignes et la harcèlement sur le porteur du ballon a beaucoup dérangé les Nigérians et surtout a permis de vite récupérer le ballon.

Offensivement, j’ai trouvé une équipe sereine et patiente dans la construction du jeu: beaucoup de situations de jeu posé et l’attaque rapide avec à la clé des occasions nettes. Contrairement au match contre la Côte d’Ivoire, les deux meneurs de jeu algériens, Benacer et Feghouli, ont amené beaucoup de solutions au porteur du ballon et distribué de bons ballons au trio offensif.

Dans les deux transitions, à la perte et à la récupération du ballon, l’équipe était bien au point: dès que nos joueurs perdent le ballon, ils le récupèrent dans les 6-10 secondes, hormis les rares fois où les Nigérians nous ont mis en difficulté. Dès qu’on récupère le ballon, on se projette vite vers le ballon.

En deuxième mi-temps, certes, le bloc algérien était bas car le Nigeria était dans son temps fort et voulait revenir au score, ce bloc défensif a permis de fermer tous les angles de passes et partir en contre-attaque.

Selon moi, même si le parfait n’existe pas, dans le jeu j’ai trouvé l’Equipe nationale parfaite et à aucun moment je n’ai douté, j’étais convaincu que la victoire sera du côté des Verts et Blancs.

Les joueurs

Nos défenseurs était impériaux, la complémentarité entre Benlamri et Mandi fonctionne à merveille, Mandi est dans l’anticipation et Benlamri est dans le duel. Zeffane, je l’ai trouvé solide défensivement et utile offensivement. Bensebaïni, égal à lui- même. Guedioura, le pilier devant la défense, très précieux dans la récupération. Bennacer me surprend de match en match, excellent dans le jeu offensif. Feghouli, quelle générosité ! Belaili, à chaque touche de balle et chaque percussion, il met en danger son adversaire.

Bounedjah remplit son rôle d’attaquant qui harcèle les défenseurs, il fallait juste qu’il se concentre sur le jeu et qu’il arrête de trop rouspéter. Mahrez, l’homme du match, c’est lui seul qui change le résultat du match : 1-0, un magnifique passement de jambes et centre , et un somptueux coup franc venu d’ailleurs, qui délivre tout un peuple!

Le coaching de Belmadi

Comme à son habitude, toujours présent sur sa ligne et pertinent dans ses consignes tactiques. Il n’a opéré aucun changement, c’est rare: il n’a pas voulu toucher à l’équilibre de son Onze.

Chapeau, Belmadi !

Avec cet état d’esprit, avec cette rigueur tactique et avec ce niveau de jeu, la coupe d’Afrique des nations sera algérienne. Il faudra juste mettre les mêmes ingrédients comme contre le Nigeria. Attention, le Sénégal a une revanche à prendre et ne sera pas le même adversaire que lors du premier tour. Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut juste finir le travail...