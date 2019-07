Après avoir fait une première offre officielle pour obtenir les services de Benrahma, Aston Villa ne compte pas insister pour l’Algérien. Hier, Sky Sports indique que les dirigeants de Brentford ont refusé les 16 millions d’euros offerts par les dirigeants d’Aston Villa et qu’ils demandent plus pour vendre leur meilleur joueur de la saison. Brentford recherche un chèque plus gros que celui offert par Aston Villa, ce qui a poussé les Villans à penser à d’autres alternatives pour renforcer leur secteur offensif. À noter que les médias français et anglais ont indiqué que le joueur veut partir à Aston villa et aimerait jouer en Premier League .