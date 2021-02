En fin de contrat, en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figure, notamment sur les tablettes de Manchester City. Le journal anglais The Sun croit connaître les détails du bail amené à être proposé à l'attaquant argentin. Les Citizens auraient revu leurs ambitions à la baisse pour le footballeur de 33 ans, par rapport à l'offre qui se trouvait sur la table l'été dernier (5 ans pour un montant de 700 millions d'euros). Dans ces prochains mois, le club anglais voudrait lui offrir un bail de cinq années pour un investissement total de 430 millions de livres, soit 500 millions d'euros. Dans le détail, Manchester City souhaiterait que «La Pulga» dispute deux saisons du côté de l'Etihad Stadium, avec une option pour 12 mois supplémentaires, avant de prendre la direction de la Major League Soccer et de New York City FC, et ce pour une durée de 2 ans. Le deal inclurait la possibilité pour le natif de Rosario d'occuper un rôle d'ambassadeur au sein du City Football Group et de jouer en Inde ou aux Emirats arabes unis. Outre Manchester City, le Paris Saint-Germain surveille également la situation du sextuple lauréat du Ballon d'or. Malgré ces alléchantes convoitises, le Barça garde l'espoir de conserver Lionel Messi, au coeur des débats entre les différents candidats à la présidence prévue le 7 mars. Favori à la succession de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta veut convaincre la star de poursuivre sa carrière au Camp Nou.