A la recherche d’un renfort par ligne pour le prochain mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a songé à Adrien Rabiot (24 ans, 12 matchs toutes compétitions cette saison). Selon RMC, le club rhodanien a fait part de son intérêt à l’entourage du milieu de terrain de la Juventus Turin pour un prêt. Problème, le tirage de la Ligue des Champions a donné un huitième de finale entre l’OL et la Juve. Dès lors, le dossier est devenu bien plus compliqué et les dirigeants lyonnais ont mis cette piste de côté. Elle était de toute manière compliquée puisque Rabiot commence à obtenir du temps de jeu dans le Piémont et reste sur trois titularisations.