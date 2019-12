L’Olympique Médéa, large vainqueur du MC Saïda (4-1), lundi à domicile, s’est assuré le titre honorifique de champion d’hiver de la Ligue 2 de football, à une journée de la fin de la phase aller, confirmant ainsi ses ambitions d’un retour parmi l’élite dès la saison prochaine. A la faveur d’un triplé d’El Ghomari, meilleur buteur de la Ligue 2 avec 10 réalisations, l’O Médéa (31 pts) a accentué son avance sur son poursuivant direct, en l’occurrence, le WA Tlemcen (26 pts) qui a réussi tout de même à ramener un point en déplacement face à l’OM Arzew (1-1). Dans le choc de cette

14e journée, le RC Arba a réussi à maintenir la cadence pour conserver la troisième place du classement avec 24 points, en s’imposant devant l’ASM Oran (2-0) grâce aux buts de Zermani (51’) et Amiri (58’, penalty). Une autre équipe reste au contact des leaders, à savoir le RC Relizane, qui occupe conjointement la troisième place avec le RC Arba, en battant sur le fil l’Amal Boussaâda (2-1). Après l’ouverture du score de Bouazza sur penalty pour les locaux (32’), les visiteurs égalisent à la 90’+2 par l’intermédiaire de Salah. Deux minutes plus tard, Aïch redonne l’avantage aux locaux. De son côté, le MC El Eulma, vainqueur à domicile devant la JSM Béjaia (2-1), reste en embuscade avec 21 points, devant l’A SM Oran et la JSM Skikda avec 20 points. Dans le ventre mou du classement, trois équipes se retrouvent avec 17 points. Il s’agit du MC Saïda, l’OM Arzew et le DRB Tadjenanet, devant le MO Béjaïa (16 pts) et l’A Boussaâda (14 pts). Dans le bas du tableau, l’USM Harrach, qui a réussi à obtenir un point de son déplacement à l’AS Khroub (2-2), et la JSM Béjaia, battue par le MCE Eulma (1-2) restent relégables avec seulement 10 points au compteur. Les matchs de la 15e journée du Championnat de Ligue 2 de football, dernière journée de la phase aller, ont été programmés samedi 21 décembre.