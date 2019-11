L’O Médéa, leader incontesté de la Ligue 2 est appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l’ASM Oran (6e) lors de la 13e journée, prévue aujourd’hui, et qui s’annonce plus à l’avantage du dauphin WA Tlemcen, appelé de son côté à recevoir le mal classé l’USM Annaba.

Certes, le club bônois reste sur une assez belle série de résultats positifs, qui lui ont permis de sortir la tête de l’eau, et dont le dernier a été un brillant succès contre l’USM Harrach (4-2) dans le duel direct pour le maintien, mais sur son terrain et devant son public, c’est probablement le WAT qui sera le favori. Ce qui ne devrait pas être le cas pour l’OM, qui doit se déplacer chez une coriace équipe de l’ASMO, qui reste d’ailleurs sur un bon nul (1-1) chez la redoutable équipe du DRB Tadjenanet, alors qu’au même moment, le leader l’avait difficilement emporté (2-1) contre le premier relégable, l’A Boussaâda. Une disparité qui, sur papier, semble faire pencher la balance légèrement en faveur du WAT à l’occasion de cette 13e journée, et avec la possibilité de regagner un peu de terrain sur le leader, qui le devance actuellement de six longueurs. Autre duel intéressant inscrit au programme de cette journée, le choc JSM Skikda - AS Khroub, entre formations de milieu de tableau, dans laquelle l’enjeu sera de gagner pour les deux clubs, au risque de basculer dans la zone de turbulences, située dans la deuxième partie du tableau. Le match JSM Béjaïa - RC Relizane, USM Harrach - MO Béjaïa et

A Boussaâda - RC Arba devraient également valoir le détour, car mettant aux prises des formations se situant actuellement aux antipodes du classement. Ce qui devrait donner lieu à une lutte acharnée, car si les mal classés essayeront de gagner avec l’espoir de changer leur condition, les clubs de sommet du tableau essayeront tout autant de l’emporter, pour nourrir des ambitions encore plus grandes. Les matchs OM Arzew - MC El Eulma et MC Saïda - DRB Tadjenanet devraient également produire des étincelles, car mettant aux prises des adversaires se trouvant actuellement dans la même situation. Ce qui en fait « des duels à six points », dont le vainqueur sortira plus qu’enorgueilli.