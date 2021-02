Le match de mise à jour du calendrier, devant opposer, aujourd'hui, à partir de 14h30 à Médéa, l'Olympique local au CR Belouizdad, sera d'importance capitale pour les deux antagonistes, dont l'objectif est de se rapprocher du leader, l'ES Sétif. À l'issue de la 11e journée, l'OM a confirmé sa belle forme du moment en continuant sa chevauchée en réussissant un 7e match consécutif sans défaite (6 victoires et un nul), synonyme de seconde place amplement méritée, à trois longueurs du leader sétifien, qu'elle pourrait rejoindre en cas de victoire aujourd'hui. Le CRB, lui, est resté sur un nul face au leader au stade du 20-Août

(1-1), et cherche le même objectif. Si le coach du Chabab ne pourrait pas compter sur les services du latéral droit, Belkhiter suspendu pour contestation de décision, et Draoui, blessé, il récupérera d'autres éléments, à l'image de Bouchar et Koukpo, qui ont purgé leurs sanctions, ainsi que Keddad, revenu de blessure. Cette saison, le CRB n'a pas vraiment été épargné par les blessures, alors que certains joueurs, à l'image de Baklir et Ngombo n'ont pas encore convaincu. N'empêche que l'effectif du Chabab est si riche que le staff aura l'embarras du choix. Reste à trouver la tactique qui sied pour contrer cette redoutable ligne défensive de l'OM qui ne cesse de surprendre les mordus du football de par ses résultats positifs. En tout cas, les fans du Chabab espèrent bien que leurs joueurs réagiront cette fois-ci pour faire oublier les points perdus et se rapprocher du leader. De plus, les fans des Rouge et Blanc demandent au staff d'incorporer Ghanem, qui n'a pas été retenu pour cette rencontre. Du côté de l'OM, les joueurs sont très à l'aise en dépit du fait qu'ils auront une petite pression dans la mesure où ils joueront à domicile. Et en l'absence des supporters, les gars du Titteri sont très sereins pour continuer sur cette dynamique des bons résultats. Et là, il faut bien faire remarquer que les responsables de l'équipe de Médèa ont fustigé la désignation de l'arbitre Gamouh pour ce match. Ils estiment que cet arbitre a eu affaire à eux face au même adversaire où ils l'accusent d'avoir favorisé les Rouge et Blanc. N'empêche que la Ligue fait confiance à ses arbitres et nul doute que Gamouh sera bien à la hauteur de la mission qui lui est dévolue. En tout cas, les joueurs sont très motivés pour gagner ce match à domicile. D'ailleurs le coach Hadjar insiste sur la concentration totale des joueurs dans cette rencontre entre deux équipes jouant les premiers rôles dans cette Ligue 1.