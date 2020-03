La JSM Skikda a réussi une des meilleures opérations de la 22e journée de la Ligue 2 algérienne de football, en s’emparant seule de la place de dauphin, après sa courte mais précieuse victoire contre l’ASM Oran (1-0), au moment où l’Olympique de Médéa a conservé le leadership, malgré une victoire laborieuse à domicile contre le RC Arbaâ (1-0). Les Bleu et Blanc ont en effet tenu la dragée haute au leader, jusqu’à la 70e, avant de s’incliner devant Khalfallah, qui a permis à l’OM de conserver sa première place, avec 42 points, soit avec trois longueurs d’avance sur le nouveau dauphin, la JSMS, qui s’en est remise encore une fois à son buteur maison Kheïreddine Merzougui pour trouver le chemin des filets. Une ascension qui pénalise l’ancien dauphin, le WA Tlemcen qui glisse du coup à la troisième place, avec 36 points, et ce, après sa défaite chez le MC Saïda (2-1). Les choses avaient pourtant relativement bien commencé pour les Zianides, qui ont ouvert le score dès la 26e, par Mebarki, avant de se faire renverser, d’abord par Ouis (50’), puis par l’inévitable Cheikh-Hamidi, auteur du but de la victoire à la 80e. Un précieux succès dans la course au maintien, car il permet au MCS de se hisser à une confortable 10e place, avec 28 points, au moment où plusieurs autres concurrents pour la survie en Ligue 2 ont trébuché ce week-end, à commencer par l’Amel Boussaâda (12e), qui a perdu son duel direct contre la lanterne-rouge, l’USM El Harrach (2-1) jeudi en ouverture de la journée. Une victoire en or pour les Jaune et Noir, surtout qu’elle a coïncidé avec le faux pas d’un autre concurrent direct pour le maintien, le MO Béjaïa, qui a été tenu en échec à domicile par l’OM Arzew (1-1). Désormais, les Harrachis et le MOB partagent la dernière place du classement général, avec 22 unités pour chaque formation, alors qu’il reste encore huit journées avant la fin de la saison, faisant que tout reste possible dans la course au maintien. Les cartons du jour sont à mettre à l’actif de l’USM Annaba, qui a dominé la JSM Béjaïa (3-1), et le DRB Tadjenanet, qui a atomisé le RC Relizane (4-0), grâce à Chabane (31’), Kabari (72’) et Guidoum, auteur d’un doublé aux 68e et 89e. De son côté, l’AS Khroub s’est maintenue au milieu du tableau, grâce à une courte mais précieuse victoire contre le MC El Eulma (1-0). Un but signé Bouchouareb à la 54e.