L'O Médéa, qui reste sur une impressionnante série de 10 matchs sans défaite, dont huit victoires, aura une belle occasion de s'emparer provisoirement de la tête du classement, en défiant une équipe du Paradou AC, fébrile à domicile. Les joueurs de Chérif Hadjar ont les moyens non seulement de préserver leur série d'invincibilité, mais surtout de s'imposer au stade de Dar El-Beïda, d'autant que les statistiques plaident en leur faveur, avec un bilan de 13 points pris sur 18 possibles en dehors de leurs bases. La JS Saoura, où le contrat de l'entraîneur Ighil a été résilié à l'amiable lundi, effectuera un déplacement périlleux à l'Ouest pour croiser le fer avec l'ASO Chlef, sommée de réagir après sa défaite concédée en déplacement à Médéa (1-2). Le MC Oran, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Kheireddine Madoui, se rendra à l'Est pour défier le CS Constantine. De son côté, l'USM Alger, stoppée net dans son élan suite à la surprenante défaite essuyée à domicile face à l'AS Aïn M'lila (0-1), se rendra au Sud du pays pour affronter l'US Biskra, humiliée le week-end dernier à Oran. A Alger, le NA Hussein Dey, battu le week-end dernier à Médéa (1-2), abordera la réception de l'USM Bel Abbès avec l'intention de se racheter et surtout de s'éloigner de la zone de turbulence. Enfin, en bas de tableau, le CABB Arréridj, dont l'avenir parmi l'élite semble de plus en plus incertain, devra impérativement se réveiller à l'occasion de son déplacement à l'Ouest pour défier le WAT. Cette 14e journée est tronquée de quatre rencon-tres: JSM Skikda - MC Alger, ES Sétif - AS Aïn M'lila, NC Magra - CR Belouizdad et JS Kabylie - RC Relizane, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du MCA, de l'ESS, du CRB et de la JSK dans les deux compétitions africaines interclubs, dimanche et mardi.

Programme Vendredi :

NA Hussein Dey - USM Bel Abbes (14h30)

US Biskra - USM Alger (14h30)

CS Constantine - MC Oran (14h30)

Samedi :

Paradou AC - O Médéa (14h30)

WA Tlemcen - CABB Arréridj (15h)

ASO Chlef - JS Saoura (15h)

A programmer :

JSM Skikda - MC Alger

ES Sétif - AS Ain M'lila

NC Magra - CR Belouizdad

JS Kabylie - RC Relizane