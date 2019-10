Une courte, mais précieuse victoire donc pour l’O Médéa, assurée peu avant l’heure de jeu par le milieu de terrain Zakaria Kemoukh, alors que le WAT s’est incliné à Relizane sur des réalisations de Mohamed Derrag (5’) et de l’infortuné Zakaria Benchérifa, ayant inscrit un but contre son propre camp à la 61’. Du coup, les Zianides glissent à la deuxième place du classement, avec 19 points, soit à trois longueurs de l’OM (22 pts), alors que le RC Arbaâ (3e) pointe juste derrière, avec 18 unités au compteur, après sa victoire face au MCE Eulma. C’est l’infortuné joueur du MCEE, Boudraâ qui avait donné l’avantage aux Bleu et Blanc, en marquant un but contre son camp à la 20’, avant que Larbi ne scelle définitivement cette victoire, en doublant la mise à la 82’. Un troisième succès en autant de matchs pour le RCA, depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Kamel Bouhellal. De son côté, l’USM Annaba a dominé le MC Saïda (3-1), grâce notamment à Hadef, auteur d’un doublé aux 42’ et 65’, avant que Mostefaoui ne clôture le festival à la 85’, alors qu’entre-temps, Bekhouche avait sauvé l’honneur pour les visiteurs (66’). Une importante victoire, qui permet aux Tuniques Rouges de devenir premier club non relégable, avec 11 points, alors que l’USM Harrach reste scotchée à la dernière place, avec seulement six unités au compteur, après s’être fait accrocher une nouvelle fois à domicile par la JSM Skikda, venue lui imposer le partage des points (1-1).

Lemhane a commencé par donner l’avantage aux visiteurs (19’ SP) et c’est Abdat qui a sauvé les meubles, en égalisant deux minutes plus tard. De son côté, le DRB Tadjenanet a battu la JSM Béjaïa (2-0), grâce à Chaibeddour 35’ et Chaâbane 47’, alors que l’autre club de Yemma Gouraya, le MOB a dominé l’ASM Oran sur le même score. Le premier but des Crabes a été inscrit par Rabti (59’ SP) et c’est Laraba qui a doublé la mise à la 87’. Enfin, au Khroub, l’ASK local s’est fait accrocher par une coriace équipe de l’Amel Boussaâda (0-0) et qui a réussi donc une bonne opération du jour.

Résultats

O Médéa 1 - OM Arzew 0

RC Arbaâ 2 – MCE Eulma 0

RC Relizane 2 - WA Tlemcen 0

USM Annaba 3 - MC Saïda 1

USM Harrach 1 - JSM Skikda 1

DRB Tadjenanet 2 - JSM Béjaïa 0

AS Khroub 0 – A Boussaâda 0

MO Béjaïa 2 - ASM Oran 0