Bien que la Premier League a conclu son mercato, la Liga, tout comme la Ligue 1 et la Série A disposent encore d’un petit mois pour finaliser leur effectif. Du côté du FC Barcelone, ces dernières semaines devraient permettre au club de continuer son opération dégraissage. En effet, alors que Philippe Coutinho pourrait trouver une porte de sortie d’ici la fin du mois d’août tout comme Ivan Rakitic, Marca révèle qu’Abel Ruiz, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Masia pourrait quitter le club cet été sous forme de prêt. À seulement 19 ans, Abel Ruiz pourrait aller gagner du temps de jeu ailleurs pour prendre de l’expérience et revenir la saison prochaine avec l’ambition de conquérir quelques minutes sous le maillot catalan. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré... «Je n’écarte pas de partir en prêt, je veux jouer et profiter du football.»