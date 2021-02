Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) Ameur Chafik, a qualifié jeudi de «relativement équilibré» le groupe B où figure l'Equipe nationale des U17, lors de la CAN-2021 au Maroc (13-31 mars), estimant que le Nigeria semble être «un cran au-dessus». «Je pense que nous avons hérité d'un groupe relativement équilibré. Si le Nigeria, un mondialiste, semble avoir un cran au-dessus, nous partons à chances égales avec la Tanzanie et le Congo. Nous allons nous préparer en conséquence pour l'objectif de passer en quarts de finale», a déclaré à l'APS le DTN. Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacet entameront le tournoi le 14 mars prochain en affrontant le Congo, avant de croiser le fer avec la Tanzanie (17 mars) puis le Nigeria (20 mars). «Le plus important dans ce genre de rendez-vous est de bien entamer la compétition, d'où la nécessité de remporter notre premier match face au Congo, pour pouvoir bien gérer la suite du parcours. Une chose est sûre, nous allons faire le maximum pour réussir notre campagne au Maroc», a-t-il ajouté. En matière d'effectif, le DTN de la FAF a indiqué que l'Equipe nationale «sera privée des services de deux joueurs évoluant à l'étranger: le milieu de terrain défensif du FC Paris (France) Ilan Bacha, et l'attaquant de Queens Park Rangers (Angleterre) Ryan Kolli, blessés». 31 joueurs, dont 14 évoluant à l'étranger, ont entamé, hier, un stage, qui s'étalera jusqu'au 9 mars, jour de départ pour le Maroc, à bord d'un vol spécial. Concernant le programme de préparation, l'Equipe nationale va «finalement se contenter de la double confrontation face à la Côte d'Ivoire, les 3 et 7 mars à Alger, en raison de la défection de l'Ouganda, qui a décliné l'invitation à la dernière minute», a souligné Ameur Chafik, au moment où la DTN ambitionnait d'organiser jusqu'à quatre tests amicaux.