La direction de Naples serait contre le départ définitif de l’international algérien, Adam Ounas, privilégiant ainsi l’option d’un prêt, selon le journal local Il Mattino. L’entraîneur napolitain, Carlo Ancelotti, entérinerait un départ d’Ounas à la seule condition qu’il soit prêté et non vendu. Lille et Marseille se sont positionnés pour s’attacher ses services, lui dont le contrat avec Naples court encore jusqu’en 2022. Lille, qui a récemment cédé son meilleur buteur, l’international ivoirien Nicolas Pépé à Arsenal, cherche à se renforcer en attaque et pourrait être plus prompt que l’OM sur le dossier. Les clubs de Serie A italienne Cagliari et la Fiorentina ainsi que le FC Séville en Liga espagnole seraient également sur les rangs. Reste à savoir si cette formule de transfert conviendrait à ces prétendants.