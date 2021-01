Les autorités japonaises et le Comité international olympique (CIO) étudieraient sérieusement l’option d’un huis clos qui pourrait être imposé aux jeux Olympiques (23 juillet-8 août 2021) et Jeux paralympiques

(24 août-5 septembre), a rapporté, hier, le site Kyodo News. Selon la même source, le huis clos envisagé par le gouvernement japonais permettrait d’éviter une annulation pure et simple de l’événement, ajoutant que les organisateurs plancheraient actuellement sur trois scénarios: ne pas imposer de limite au nombre de spectateurs, plafonner à 50 % la capacité des sites, et organiser les épreuves à huis clos. « Il est peu probable que la pandémie soit contenue d’ici cet été », avait confié un haut responsable du gouvernement, expliquant qu’il est devenu difficile d’organiser des événements sans limiter le nombre de spectateurs. Pour sa part, le président de l’Association médicale japonaise, Toshio Nakagawa, a estimé qu’il ne sera « pas possible » d’accueillir des visiteurs de l’étranger si les hôpitaux peinent toujours à contenir l’augmentation du nombre de patients atteints du Covid-19. « Le nombre de délégations est très important. Il n’est pas possible pour notre système médical d’accepter des visiteurs venus de l’étranger, alors qu’il est en permanence soumis à rude épreuve », a-t-il expliqué. Selon les estimations des autorités, organiser les Jeux de Tokyo sans spectateurs constituerait un manque à gagner considérable pour les organisateurs, les recettes de la billetterie devant normalement atteindre 867 millions de dollars.