Même si le FC Barcelone reste leader de la Liga, Ernesto Valverde n’est pas forcément très apprécié par les supporters, notamment à cause du jeu pratiqué par l’équipe depuis quelque temps déjà. S’il compte en revanche sur le soutien des cadres du vestiaire, son avenir est incertain. Son contrat expire en juin prochain, et même s’il a une option pour prolonger ce bail d’un an, rien n’indique qu’il va le faire. ESPN dévoile effectivement qu’à Barcelone, on considère que l’aventure de Valverde prendra fin en juin. Dès lors, le nom de Ronald Koeman, le sélectionneur néerlandais et ancien joueur catalan, entre en scène. Le club le suit depuis des années déjà, et son nom revient au premier plan lorsque l’on parle du remplaçant du Txingurri...